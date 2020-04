Il governo annuncia: "Misure restrittive prorogate fino al 13 aprile"

A casa almeno fino a lunedì 13 aprile: ad annunciarlo è stato Roberto Speranza nel corso dell'informativa in Senato sulla situazione dell'emergenza Coronavirus in Italia. Il ministro della Salute - alla luce del trend dei positivi in calo - ha fatto sapere che " i dati stanno migliorando " ma contestualmente ha avvertito che " sarebbe un errore cadere in facili ottimismi ". L'allarme non è da considerarsi cessato: per questo il governo ha deciso di " mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali ". Il prolungamento del lockdown è ritenuta l'unica strada percorribile " per riaccendere i motori ": in effetti sbagliando i tempi e anticipando alcune mosse si rischierebbe di " vanificare gli sforzi " che fino ad ora gli italiani hanno messo in pratica.

Risulta cruciale non abbassare la guardia proprio in questo momento: " Gli esperti dicono che siamo sulla strada giusta e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati ". Pertanto scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del Covid-19 " sarebbe un errore imperdonabile ": la battaglia è ancora lunga. Il capo delegazione di Liberi e uguali ha confermato che la ripresa " sarà prudente e graduale ": sulle modalità stanno comunque lavorando gli scienziati.

"No alle divisioni"

Ieri vi abbiamo parlato della caccia ai farmaci delle cure "fai da te": il titolare del dicastero della Salute ha assicurato la " massima vigilanza per evitare speculazioni " in tale ambito. Speranza ha poi colto l'occasione per sollecitare il governo a investire " con tutta la forza che abbiamo " sul Servizio sanitario nazionale: " È la cosa che conta di più. Il modo vero per onorare chi ha perso la vita è proprio questo. Assumere per la ripartenza l'investimento strategico sulla salute. Sono convinto che il Parlamento sarà all'altezza di questa sfida ".