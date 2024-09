Governo, fiducia stabile da 4 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella settimana appena trascorsa, l'attenzione dell'opinione pubblica italiana è stata catturata da eventi di grande rilevanza, ma nessuno ha colpito con la stessa forza il nostro Paese come il maltempo che ha devastato Emilia-Romagna e Marche.

LE EMERGENZE

Con il 44% delle citazioni, il maltempo ha segnato non solo il calendario, ma anche il cuore degli italiani, che si sono trovati a fare i conti con un'altra calamità naturale in un contesto di fragilità ambientale e infrastrutturale. Accanto a questa emergenza, vi sono stati altri eventi di rilevanza, come l'uccisione della giovane ragazza a Molfetta (11%), tragico epilogo di una violenza crescente, la morte di Totò Schillaci (11%), portavoce di un'epoca di grande orgoglio calcistico, la crisi economica (8%) che mina la stabilità di molte famiglie italiane. Si delinea quindi un quadro complesso in cui emergono sfide sociali, culturali e politiche.

LE GUERRE

In un momento in cui il conflitto in Medio Oriente e la guerra tra Russia e Ucraina continuano a influenzare la nostra percezione della stabilità globale, l'Italia deve guardare al proprio interno. È necessario, quindi, un cambio di paradigma che metta al centro la gestione del territorio e la protezione delle comunità, affinché tragedie come quelle di queste settimane non diventino la norma, ma restino episodi isolati in un futuro più sicuro e resiliente.

LA FIDUCIA NEL QUIRINALE

Riguardo la fiducia dei cittadini nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si registra un robusto 67% di fiducia, anche se in lieve calo, rispetto a quindici giorni fa e comunque in cima rispetto a tutti gli altri leader politici. Questo dato di primato non sorprende, considerando il ruolo di garante delle istituzioni svolto dal Capo dello Stato, che ha saputo mantenere un'impostazione equilibrata e unita in tempi di crisi.

LA FIDUCIA NEL GOVERNO

La fiducia nel Governo in queste ultime settimane registra un lieve calo di un punto percentuale, mentre; la presidente del Consiglio Giorgia Meloni consolida la fiducia dei cittadini nei suoi confronti, che risulta stabile, mostrando capacità di ascolto verso tutte le maggioranze politiche. La virtù più significante di Giorgia Meloni è la sua capacità comunicativa che ne influenza positivamente l'immagine anche quando è all'estero e parla fluentemente altre lingue.

LE INTENZIONI DI VOTO

Parliamo infine delle intenzioni di voto in cui considerando l'insieme del centrodestra c'è una lieve tendenza alla salita con un partito: Fratelli d'Italia che continua a rafforzarsi e una lieve discesa della Lega che continua a manifestare di essere un partito senza voli pindarici e legato fortemente al territorio. Quanto al centrosinistra il Partito Democratico manifesterebbe una lieve flessione in armonia con Azione e con una salita marginale di Italia Viva.

Quanto al Movimento 5 Stelle risulta in termini di tendenza ondeggiante in questo momento in positivo ma non abbiamo indizi della sua evoluzione nel futuro.

LE SFIDE

In conclusione, il panorama politico italiano è in costante evoluzione, con partiti consolidati che devono rispondere alle sfide di un elettorato che cerca risposte concrete alle proprie esigenze.