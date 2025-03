Il governo Meloni nella "top 5" dei più longevi della Repubblica

Ascolta ora 00:00 00:00

Entrare tra i primi cinque governi più longevi è una soddisfazione ghiotta. Ieri, infatti, l'esecutivo presieduto da Giorgia Meloni è diventato il quinto più longevo governo della storia repubblicana con 887 giorni di governo, spodestando da quella posizione il primo governo presieduto da Romano Prodi. Sui profili social delle premier ieri è comparso un video dove la stessa Meloni commenta il traguardo raggiunto. La scelta della «quinta» non è casuale. Si tratta della Sala Verde di Palazzo Chigi, sulle cui pareti campeggiano i ritratti di tutti i suoi predecessori dal 1861 a oggi. «Dopo due anni e mezzo abbiamo ancora il consenso della maggioranza dei cittadini cosa non scontata», spiega la Meloni che aggiunge: «A oggi ci sono stati 68 governi in 79 anni di Repubblica. Con il nostro governo abbiamo risalito ben 63 posizioni. Pochissimi esecutivi hanno superato i due anni di vita». La premier sottolinea, poi, che nessun governo finora ha fatto coincidere la sua durata con quello della legislatura. Premessa necessaria, per la Meloni, per approfittare dell'occasione per ribadire la necessità - a suo modo di vedere - di dare al Paese la riforma del premierato. «Ci sono due aspetti fondamentali in questa riforma - spiega -: la prima è che finalmente gli elettori potranno scegliere il governo che guiderà il Paese e la seconda è che viene così garantito all'esecutivo stesso il tempo adeguato per realizzare il mandato che ha ricevuto».

Il governo Meloni può ancora scalare posizioni nella classifica visto che la legislatura è arrivata soltanto al giro di boa. La gara, a questo punto, è principalmente con il suo mentore: quel Silvio Berlusconi, che per primo ha creduto in lei ancora trentunenne nominandola (nel maggio del 2008) ministro per la gioventù. Stabilendo un record: il più giovane ministro della Storia dell'Italia repubblicana. Il fondatore e leader di Forza Italia, infatti, guida la classifica con i due governi più longevi (1412 giorni il Berlusconi II e 1287 il Berlusconi IV). Davanti alla Meloni anche il primo governo guidato da Bettino Craxi (ancora in epoca di Prima Repubblica) e Matteo Renzi.

Insomma, stando al calendario, per la Meloni è tutt'altro che peregrina l'ipotesi che arrivi al vertice di questa classifica. Centrando così due obiettivi: essere il governo più longevo e anche il primo esecutivo a far coincidere la sua durata con quella della legislatura.

E l'ottimismo che si respira nella compagine di governo è tutta nelle parole del Guardasigilli. «Speriamo di arrivare a fine legislatura e battere tutti i record - conferma il ministro di Giustizia Carlo Nordio -. Andiamo avanti con fiducia e buonumore».

«L'ingresso nella classifica, guidata dai governi presieduti da Berlusconi, è anche l'indice della bontà del lavoro svolto finora e della capacità di attuare puntualmente il nostro programma il sottosegretario ai Trasporti, l'azzurro Tullio Ferrante -. Mentre l'opposizione è divisa su tutto, il centrodestra continua a mantenere le promesse fatte ai cittadini realizzando le riforme che il Paese attende da tempo. Il prossimo passo sarà l'approvazione del premierato per garantire governi sempre più stabili». La longevità del governo si traduce automaticamente anche in autorevolezza. Soprattutto in campo internazionale. Ed è questo il risvolto che sottolinea il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani: «La leadership del presidente Meloni è sempre più forte nel panorama internazionale. A lei il merito di aver riportato l'Italia ad essere protagonista».

Di segno contrario, ovviamente, le reazioni al video della premier da parte degli esponenti dell'opposizione. «Non c'è nulla da festeggiare - obietta il leader del Movimento 5Stelle Giuseppe Conte -. Crolla il potere d'acquisto, non ci sono misure per gli stipendi bassi, e c'è chi aspetta 22 mesi per un intervento chirurgico».