Gozi contro Musk: "Se non rispetta le regole, l'Ue spegnerà X"

Europa contro X, una partita che non prevede il pareggio. Ieri in un'intervista a Repubblica l'eurodeputato italiano (ma eletto in Francia) Sadro Gozi, renziano, è tornato a minacciare provvedimenti seri contro il social di Elon Musk. «Se Elon Musk non si adegua alle regole europee sui servizi digitali, la Commissione Ue chiederà agli operatori continentali di bloccare X o, nel caso più estremo, imporrà di smantellare totalmente la piattaforma nel territorio dell'Unione», ha detto Gozi. Secondo il segretario dei democratici europei, «Musk come tutti gli altri imprenditori di Big Tech deve prendere atto che in Europa ci sono delle leggi e che vanno rispettate». Gozi fa riferimento al «Digital Services Act (Dsa) che ovviamente si applica anche a X visto che un terzo dei suoi abbonati sono nel nostro continente». Nei giorni scorsi, alla vigilia dell'intervista di Musk a Donald Trump andata «in onda» su X il 13 agosto, il commissario europeo al Mercato Interno Thierry Breton aveva scritto al magnate di Tesla per ricordargli che in quell'occasione avrebbe dovuto astenersi dal veicolare fake news e soprattutto messaggi violenti e di odio. «Silenziare la voce di milioni di persone per colpire chi la pensa diversamente da loro? Inaccettabile e inquietante. La Lega si opporrà in ogni modo», reagisce proprio su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini. E il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza: «Il macroniano Sandro Gozi ha una strana idea di liberalismo. Se chiudere X vi sembra la quintessenza della democrazia...».

Quella di diffondere messaggi di odio non è la sola accusa da cui deve guardarsi in queste ore Musk, attaccato per il presunto regalo di una Cybertruck al leader ceceno Ramzan Kadyrov che sabato scorso aveva diffuso un video in cui, al volante del pick-up elettrico con tanto di mitragliatrice montata a bordo, ringraziava il fondatore di Tesla per il «regalo».

«Sei davvero così idiota da pensare che io abbia donato un Cybertruck a un generale russo? - ha scritto Musk su X -. Un altro esempio di come mentono i media tradizionali». Kadyrov aveva elogiato le caratteristiche del mezzo, promettendo di inviarlo al fronte in Ucraina: «Porterà molti benefici ai nostri soldati».