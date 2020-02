Gregoretti, il sondaggio: per il 43% degli italiani è sbagliato processare Salvini

La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri (mercoledì 12 febbraio, ndr) e con 160 voti la maggioranza giallorosso ha bocciato l'ordine del giorno (a firma di Forza Italia e Fratelli d'Italia) che voleva bloccare l'autorizzazone a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti.

Spieghiamo. L'ex titolare del Viminale è finito nel mirino del tribunale dei ministri di Catania per il suo operato dell'estate 2019, quando – da ministro dell'Interno dell'allora governo gialloverde, appunto – non permise l'immediato attracco al porto (e conseguente sbarco) all'unità navale della Guardia Costiera italiana, che aveva recuperato dalle acque libiche 131 migranti clandestini.

Ecco, l'aula di Palazzo Madama ha così spedito a processo il capo politico del Carroccio, anche se il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, al quale è stata rispedito il pallino del gioco, potrebbe archiviare il fascicolo d'inchiesta nei confronti del leghista, accusato di sequestro di persona.

Bene, ma cosa ne pensano gli italiani della decisione dell'emiciclo del Senato? La mossa di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle di dare il "la" al processo contro Salvini non è piaciuta alla maggioranza degli italiani. Peraltro, anche il fatto che pentastellati e dem abbiano disertato i banchi del governo in Senato è stata vista da molti come una scelta poco coraggiosa, giusto per utilizzare un eufemismo. Specialmente per i grillini, visto che per il caso della Diciotti – durante il governo giallorosso – gli uomini di governo del M5s avevano gremiti i banchi riservati all'esecutivo.

Dicevamo dell'orientamente della popolazione elettorale: ecco, secondo un sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Emg Acqua per Agorà – il programma di approfondimento condotto su Rai Tre da Serena Bortone – il 43% del campione interpellato sulla spinosa vicenda ha bollato come "sbagliata" l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini statuita dal voto del Senato.

Per il 41%, invece, è giusto processare l'ex vicepremier, mentre il 16% preferisce no rispondere. Nella rilevazione condotta dalla società diretta da Fabrizio Masia, vi sono dei fati curiosi e per certi versi sorprendenti: per il 21% di chi si dice essere elettore della Lega è giusto il processo, mentre il 17% degli elettori Pd e il 26% di quelli M5s lo ritengono sbagliato.