Grillo ha pronto il piano B: chi vuole al vertice del M5S

Nell'intricata partita a scacchi tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo ci si prepara anche a delle strategie alternative. Il lavoro dei pontieri di questi giorni ha reso possibile lo slittamento del discorso scissione: nelle prossime 48 ore circa si dovrà cercare di trovare una sintesi in grado di soddisfare entrambi. Un obiettivo tutt'altro che semplice per il comitato di sette persone a cui il garante del Movimento 5 Stelle si è affidato per occuparsi - " in tempi brevissimi " - delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della comunità pentastellata. Ma chi è vicino al tavolo di discussione sa benissimo che i tempi potrebbero richiedere addirittura " sette o dieci giorni al massimo ".

L'ex presidente del Consiglio ha valutato positivamente il tentativo di mediazione in atto. Ben venga anche questo atto se utile a rilanciare il M5S e a dar vita a un nuovo corso, è il senso del suo ragionamento. Che però deve rispettare una condizione ben precisa: tenere fermi quei principi fondamentali su cui si è già espresso con chiarezza. Tuttavia all'interno della galassia gialla sono in molti a dubitare che Grillo possa fare un passo indietro su tutto, concedendo così la guida politica del Movimento esclusivamente a Conte. Sicuramente gli spiragli per la pace si sono resi più vivi in questi ultimissimi giorni, ma bisogna avere pronto anche un piano B per non farsi trovare impreparati qualora la ricucitura dovesse fallire.

Il piano B di Grillo

E pare che il comico genovese abbia già individuato una possibile futura mossa nel caso in cui si verificasse la scissione e l'ex premier fondasse un suo partito. Per il momento la votazione per il direttorio è stata sospesa per consentire al "comitato dei sette" di lavorare allo Statuto negoziato tra l'avvocato e il garante. Grillo la tiene congelata, per ora, ma sarebbe pronto a calare un tris di nomi a cui consegnare le chiavi per la guida del Movimento: stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, tra gli altri potrebbero figurare Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi.