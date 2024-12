Biden: "Noi vigili, transizione pacifica". Un funzionario: "Colpiti obiettivi dell'Isis"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Gli Stati Uniti si impegneranno con tutti i gruppi siriani per stabilire una transizione «verso una Siria indipendente e sovrana». Così il presidente americano Joe Biden ha salutato la svolta in Siria anche se sull'origine jihadista di molti ribelli assicura che gli Usa resteranno vigili anche perché, ha spiegato che le forze aeree Usa hanno condotto attacchi aerei contro obiettivi dell'Isis in Siria per impedire allo Stato Islamico di riaffermarsi dopo la caduta del governo. Un funzionario Usa citato dalla Cnn rivela che gli attacchi aerei condotti dalle forze Usa nella Siria centrale hanno preso di mira «leader, operativi e campi dell'Isis» con diversi mezzi aerei. Secondo il funzionario «insieme agli alleati e ai partner nella regione gli USA continueranno a svolgere operazioni per degradare le capacità operative dell'Isis. mentre Biden aggiunge: «Assad deve essere portato davanti alla giustizia e punito». L'Ucraina ha accolto con favore la sua cacciata: «È sempre stato e sarà sempre così per i dittatori che puntano su Putin. Egli tradisce sempre coloro che si affidano a lui», ha dichiarato il ministro degli Esteri Andriy Sybiga. «La presenza militare russa ha l'unico scopo di destabilizzare», ha aggiunto il presidente Volodymyr Zelensky.

Di «un'opportunità storica per costruire un futuro stabile e pacifico» ha parlato il segretario delle nazioni unite Antonio Guterres mentre il presidente francese Macron festeggia: «Lo stato di barbarie è caduto. Finalmente. Rendo omaggio al popolo siriano, al suo coraggio».