Harry sbarca a Londra ma non vedrà re Carlo. "Ha troppi impegni"

Due giorni a Londra, ma senza vedere il re. Capita a molti turisti, ma capita anche a Harry, che di Carlo III è il figlio ribelle. Secondo il Daily Telegraph è l'agenda del sovrano, troppo fitta di impegni, a non rendere possibile il faccia a faccia. Il principe è arrivato a Londra ieri con un volo dagli Stati Uniti, dove vive con la moglie Meghan e i loro due figli, Archie, che ieri ha compiuto 5 anni, e Lilibet. E sperava di poter vedere il monarca, che attualmente è in cura per un cancro. «In risposta alle domande e alle continue speculazioni sul fatto se il duca si riunirà o meno con suo padre mentre si trova nel Regno Unito questa settimana, sfortunatamente ciò non sarà possibile a causa del fitto programma di sua maestà», ha dichiarato un portavoce di Harry. La fonte aggiunge che «il duca comprende perfettamente e spera di incontrarlo presto».

Harry, che non aveva fatto mistero di voler incontrare il padre, è a Londra per partecipare agli incontri legati agli Invictus Games, i Giochi riservati ai veterani di guerra feriti in combattimento. Oggi è atteso a un evento di Ringraziamento per celebrare il decimo anniversario dei Giochi presso la Cattedrale di St Paul a Londra, dove terrà una lettura. Da parte sua, secondo Buckingham Palace, il re ha un programma «intenso» che gli lascerà poco spazio per eventuali incontri con il figlio più giovane; proprio oggi, dopo l'incontro settimanale con il premier Rishi Sunak, parteciperà al primo ricevimento estivo offerto da Buyckingham Palace per la stagione, nei giardini del palazzo reale a poche centinaia di metri dal luogo dove sarà Harry. Domani invece ha un impegno pubblico fuori Londra e sta anche continuando le cure.

Il principe ha incontrato il padre l'ultima volta lo scorso febbraio a Clarence House, la residenza dove il monarca trascorre la notte quando si trova a Londra e che apparteneva all'epoca a sua nonna, la regina madre.

Una volta appurata la notizia del tumore del padre, nel febbraio scorso Harry aveva fatto trapelare che sarebbe stato disposto a riprendere qualcuno dei suoi impegni pubblici, in rappresentanza della Casa Reale, ma la proposta è stata gentilmente declinata dal palazzo.