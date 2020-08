I "buchi" di Conte sui verbali. Ora il premier trema davvero

La mancata istituzione della cosiddetta "zona rossa" di Alzano Lombardo e Nembro, in provincia di Bergamo, inguaia Giuseppe Conte e l’intero governo giallorosso.

La desecretazione dei verbali de Comitato tecnico scientifico sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Italia ha portato alla luce i ritardi dell’esecutivo, che non ha accolto il consiglio degli esperti di chiudere le aree – specialmente le due realtà del bergamasco – duramente colpite dalla pandemia di coronavirus. Nonostante il parere del Cts sull’istituzione delle zone rosse – "Il Comitato propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due comuni, al fine di limitare la diffusione dell’infezione nelle aree contigue" – il governo si è mosso solo dopo diversi giorni, perdendo tempo prezioso. Perché?

Ma questo non è l’unico punto oscuro della vicenda. Il presidente del Consiglio, infatti, ha sostenuto davanti ai magistrati della Procura di Bergamo – che sta indagando per accertare se le istituzioni siano state negligenti – di non aver mai visto quel verbale del Cts, datato 3 marzo, che consigliava di blindare Alzano Lombardo e Nembro. Possibile? Nonostante le carte siano state trasmesse a Palazzo Chigi, il suo inquilino non le avrebbe mai trovate sulla propria scrivania.

Come scritto da Stefano Zurlo su ilGiornale è palese che qualcosa non torni, visto che in occasione di un’intervista al Fatto Quotidiano in data 2 aprile il premier disse di conoscere quella documentazione: "La sera del 3 marzo il Comitato tecnico scientifico propone per la prima volta la possibilità di una nuova zona rossa per i comuni di Alzano Lombardo e Nembro. Ormai vi erano chiari segnali di un contagio diffuso in vari altri comuni lombardi, anche a Bergamo, a Cremona, a Brescia" . Insomma, delle due l’una.

Quindi, nella tarda serata di ieri, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Dl Agosto, Giuseppe Conte ha cambiato versione, dichiarando di essere venuto a conoscenza del verbale del Cts (datato 3 marzo) solamente dopo quarantotto ore, il 5. "Il governo si è assunto sempre la responsabilità politica delle proprie decisioni, nel segno della discrezionalità politica e non ritenendo mai di dover delegare ad altri, in particolare agli scienziati, la responsabilità delle decisioni. Per quanto riguarda il verbale del 3 marzo, nel sono venuto a conoscenza il 5. Non riferisco quel che ho detto ai pm perché ho il vincolo del segreto istruttorio" , la puntualizzazione del sedicente avvocato del popolo.

Ricordiamo come solamente nella notte dell’8 marzo il governo sigilla la Lombardia e il Nord, mentre la serrata del Paese arriva il 9 marzo. Il cinque marzo, dunque, sarebbe la data chiave. Conte racconta che il verbale perviene al segretario generale della presidenza di Palazzo Chigi e che a margine del Cdm il governo valuta soluzioni ad hoc per la provincia di Bergamo, convinto che i focolai fossero solamente in quella zona.