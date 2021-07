I sei quesiti sfondano anche a sinistra. Corsa per raggiungere un milione di firme

Ogni giorno escono nomi nuovi, visto che molti vip italiani, alcuni dei quali non di centrodestra, stanno facendo a gara per firmare per i sei referendum sulla giustizia proposti da Lega e Radicali. Un successo quello dei quesiti che puntano a una riforma radicale della magistratura italiana. Dopo l'annuncio al Giornale del vignettista Sergio Staino, il partito del Carroccio annuncia che «in Friuli Venezia Giulia, per esempio, hanno già aderito i sindaci di Trieste Roberto di Piazza (Fi), quello di Gorizia Rodolfo Ziberna (Fi), e quello di Codroipo Fabio Marchetti (Fdi)». A Gorizia la sottoscrizione ha coinvolto l'intera giunta e a Codroipo ha firmato tutto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, come si ricorderà, ha aderito per 4 referendum su sei. Fonti del partito di Matteo Salvini fanno sapere anche che in questi giorni la Lega Giovani «sta facendo un tour in camper, in giro per l'Italia, a sostegno dell'iniziativa. Faranno 30 giorni di attività non stop, oltre 10mila chilometri e tappe in tutte le regioni, passando per 61 comuni. Con loro il deputato Luca Toccalini, responsabile della Lega Giovani. Durante il tour saranno prodotti video e foto, ma si ascolterà anche la gente per capire quali siano i problemi da risolvere sui territori».

In tre giorni di tour con il camper si è raggiunta la cifra di 2mila firme raccolte tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Oggi faranno tappa in Valle D'Aosta. Ma anche Salvini sarà in giro per l'Italia con lo stesso scopo.

Domani sarà a Genova, sabato in Toscana, lunedì 12 in Calabria, martedì 13 in Campania. Un po' in tutte le Regioni si registra un record di firme. I dati definitivi di questa settimana si potranno avere domenica sera.

Il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, ad esempio, fa sapere: «La campagna referendaria ha dimostrato sia la già radicata presenza della Lega sui territorio calabresi e sia l'interesse dei cittadini alla sottoscrizione dei referendum. In Calabria vi è stato, pur nelle difficoltà organizzative derivanti dall'arrivo ritardato dei moduli e dalla problematicità delle vidimazioni, un enorme successo con la sottoscrizione» fino a oggi, «di 15mila cittadini». Per raccogliere oltre un milione di firme, come annunciato dal leader della Lega, ci saranno due mesi e mezzo di tempo.

Oggi alle 17.30 al Centro congressi Stelline di Corso Magenta, 61, Matteo Salvini parteciperà all'incontro «I referendum per la giustizia giusta» con il candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo. Modererà il direttore del Giornale Augusto Minzolini.