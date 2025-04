Iniziati i "Novendiali". E dal 5 maggio potrebbe partire il Conclave

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le celebrazioni del funerale di Papa Francesco, per la chiesa si apre un periodo molto inteso che porterà all'elezione del nuovo Pontefice. Con le esequie, sono iniziati di fatti i «Novendiali», un periodo di nove giorni di particolari celebrazioni dell'Eucaristia in suffragio del Papa defunto. Sono celebrazioni aperte a tutti i fedeli, nelle quali ogni giorno parteciperà un differente gruppo diverso con legami con il Pontefice. Oggi la messa sarà officiata dal cardinale Pietro Parolin e vedrà la partecipazione dei dipendenti e dei fedeli della Città del Vaticano, insieme ai ragazzi che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti. Nello specifico, il calendario dei «Novendiali» prevede per il 28 aprile la presenza dei fedeli della diocesi di Roma, poi i Capitoli delle Basiliche Papali, il 30 aprile i cardinali, i membri della Curia romana, quelli delle Chiese orientali e degli Istituti di Vita Consacrata. Il 3 il 4 maggio infine le celebrazioni saranno riservate ai cardinali.

Dopo l'ultima messa dei «Novendiali», già dal 5 maggio potrebbe prendere il via il Conclave per l'elezione del nuovo Papa. La data deve essere decisa e comunicata dal Collegio dei Cardinali, secondo protocollo «non prima di quindici giorni e non oltre venti dall'inizio della sede vacante, salvo eccezioni». La riunione dei cardinali elettori nella Cappella Sistina prende il via con il proverbiale «extra omnes», ovvero «fuori tutti».

Le regole delle votazioni, promulgate da papa Giovanni Paolo II nel 1996 e modificate da Benedetto XVI il 26 giugno 2007, richiedono per l'elezione una maggioranza dei due terzi dei votanti mentre dopo la 33esima a vuoto, si passa al ballottaggio tra i due cardinali che avranno ricevuto il maggior numero di voti nell'ultimo scrutinio. Ogni giorno due fumate con le schede scrutinate a cui viene aggiunto del colorante: una alla fine della mattina (intorno alle 12) e l'altra alle 19. In attesa di quella bianca e del nuovo Pontefice.