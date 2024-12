Investito da uno scooter muore un turista. Alla guida un 21enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono cifre destinate a far riflettere e discutere. Ieri, infatti, un altro pedone è stato investito ed è morto a Napoli. E a questo punto salgono così a 26 le vittime della strada del 2024, di questi, 14 erano pedoni, 9 conducenti di motocicli, 2 ciclisti e un passeggero a bordo di un'auto. Alle 21.30 circa di sabato sera il conducente 21enne di un motociclo Honda SH300 ha investito L.G. , 75 anni, nato a Bari ma residente in Francia, che si trovava a Napoli in vacanza insieme alla moglie e a una nipote. Il tragico incidente è avvenuto in Corso Amedeo di Savoia, mentre l'uomo attraversava la strada. Il conducente del motociclo, a cui è stata ritirata la patente, è stato sottoposto ad accertamenti urgenti finalizzati alla verifica di un eventuale stato di alterazione, quindi ad alcoltest e narcotest. Il motociclo è stato sequestrato.

Sul posto è subito arrivato il personale dell'Infortunistica Stradale per i rilievi tecnici. Il pedone investito, soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale Cardarelli, è stato immediatamente ricoverato in prognosi riservata (vista la gravità delle ferite con le quali è arrivato al nosocomio) ma, purtroppo, è deceduto nella mattinata di ieri. La salma è stata messa a disposizione per l'eventuale autopsia. Il personale dell'infortunistica stradale sta svolgendo indagini per la esatta ricostruzione di quanto accaduto. Già nel 2023, il rapporto annuale con i dati dell'Istat sull'incidentalità con il coinvolgimento dei pedoni in Italia aveva fornito numeri impressionanti: nel 2023 sono avvenuti 18.483 investimenti di pedoni, in aumento rispetto al 2022 (17.765) e al 2021 (17.164) 50 al giorno, 2 l'ora, in cui sono morte 485 persone, 314 uomini e 171 donne.

Il numero di pedoni feriti, alcuni con danni permanenti, ha raggiunto i 19.691 nel 2023, in aumento rispetto ai 19.062 dell'anno 2022 e nettamente più alti rispetto ai 16.693 del 2021, ben 54 al giorno. Ieri, un altro episodio a infoltire la tragica statistica dell'anno che si sta chiudendo.