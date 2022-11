"Non è un rifugio". Così il governo zittisce la Germania sui migranti

È iniziato il braccio il braccio di ferro tra Italia e Germania per i migranti a bordo della nave Humanity 1, imbarcazione della ong tedesca Humanity Sos. Lo Stato federale tedesco ha esortato il governo italiano " di prestare velocemente soccorso ". La Germania non ha intenzione di farsi carico dei migranti: " Per il governo federale, le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio dei migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante ". Matteo Piantedosi e Giorgia Meloni hanno intenzione di fare marcia indietro sulla decisione di non far entrare i migranti nelle acque territoriali italiane.

Davanti alla nota tedesca, la Farnesina, d'intesa con il ministero dell'Interno, " informa di aver inviato per iscritto, con nota ufficiale, all'Ambasciata della Repubblica Federale tedesca la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della 'Humanity 1' in vista dell'assunzione di eventuali decisioni ". La nota dello Stato federale tedesco ha di fatto iniziato il braccio di ferro tra i due Paesi. " Se la Germania ritiene che ci sia un problema umanitario dovrebbe farsene carico, l'Italia non può diventare il rifugio di tutti gli immigrati ", ha detto il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, ospite di "Agorà" su Rai3.