Gli italiani bocciano Conte: "Non riesce più a convincere i cittadini"

Per Giuseppe Conte si mette davvero male: adesso si trova alle strette tra opinione pubblica, alleati di governo e opposizione. Dopo aver ottenuto un buon indice di gradimento e ammirazione da parte dei cittadini nei primi mesi dell'emergenza Coronavirus, ora inizia a perdere colpi e deve fare i conti con un drastico calo dei consensi. A far tremare il premier è uno studio commissionato a un istituto di ricerca italiano da investitori internazionali che operano nel comparto assicurativo, secondo cui si registra il crollo più consistente da quando si trova alla guida del governo giallorosso: rispetto a dieci giorni fa perde il 3,8% e raggiunge il minimo storico del 40%. Doppia beffa per l'avvocato: a tutto ciò si unisce pure la flessione di ben 4 punti dell'esecutivo, sceso a un misero 32,5%. Appare dunque evidente come i cittadini, che inizialmente si erano stretti attorno alla sua figura, con il passere dei giorni abbiano sempre più paura di essere " abbandonati a loro stessi ".

Dal sondaggio riservato, elaborato nel fine settimana, emerge che la sua narrazione " non sembra convincere più i cittadini, che nel quotidiano affrontano una realtà diversa da quella che viene loro rappresentata ". Un peso notevole sul giudizio lo ha avuto lo scontro che si è venuto a creare tra potere centrale e amministrazioni locali: la situazione ha dato l'impressione di un processo di " deresponsabilizzazione " che ha innescato " un senso di disorientamento collettivo ". Addirittura, fa notare il Corriere della Sera, gli slogan rassicuranti come " abbiamo riaperto la scuola " hanno generato un effetto boomerang e vengono equiparati al messaggio " abbiamo abolito la povertà ". Che nel nostro Paese si respirasse questo clima non è certamente una novità: lo sanno benissimo all'interno del palazzo. Anche perché i dubbi sulla gestione dell'emergenza si fanno sempre più preoccupanti.

Quel timore: potere ridotto?

Il presidente del Consiglio paga sicuramente la crescita esponenziale dei casi nelle ultime settimane - che denota l'insufficiente preparazione nel fronteggiare la seconda ondata - e il deficit di gestione delle "quattro T" (tamponi, tracciamenti, terapie intensive e trasporto pubblico). Non a caso Zingaretti ha più volte sollecitato Palazzo Chigi a un immediato " cambio di passo " per stabilire una strategia efficace e definire una " catena delle responsabilità " dell'intero sistema. L'ennesima conferenza stampa non ha fatto altro che dare vita al " fuoco amico " nei confronti di chi lo aveva sostenuto fino a quel momento. " Era proprio inevitabile? ", si chiedono gli alleati. Non è andata giù la sparata sul Mes: Conte ha usato parole dure contro il fondo salva-Stati e di conseguenza il suo attacco è risultato " incomprensibile e gratuito ".