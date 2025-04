Ultradestra tedesca è primo partito

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultradestra tedesca raggiunge i conservatori in Germania e, alla vigilia dell'ultimo round delle trattative con i socialdemocratici per formare il governo, la pressione cresce sul cancelliere in pectore Friedrich Merz. È stato il sondaggio Insa della Bild, quello che rivela il Sontagtrend, a registrare che Afd sarebbe al 24% dei consensi, nel primo testa a testa a livello federale con l'Unione, l'alleanza costituita da Cdu-Csu. E il nervosismo è tangibile: «A Pasqua ci avranno superato», è l'amara previsione messa in circolazione da uno dei negoziatori.

Appena sei settimane dopo il voto, Alternative fuer Deutschland avrebbe recuperato ben 4 punti (e la Cdu ne avrebbe persi altrettanti), a causa dei molti mal di pancia esplosi fra gli elettori democristiani, che si sentirebbero traditi dopo l'ok al pacchetto che vedrà la Germania puntare sui debiti per aumentare la spesa, soprattutto quella destinata alla difesa, che dovrà compensare il fattore di rischio comportato dal duo Putin-Trump.

Inoltre si teme che Merz sia costretto a cedere su tutta la linea di fronte alla fermezza dell'Spd nelle trattative che vedono ancora nodi difficili soprattutto su fisco, pensioni e immigrazione. La tabella di marcia prevede che il negoziato continui fino a mercoledì, in modo da avere il nuovo esecutivo entro Pasqua. E c'è chi chiede a gran voce che anche la Cdu sottoponga il contratto di coalizione alla base dei tesserati, come i socialdemocratici faranno da protocollo. «Abbiamo raggiunto la Cdu/Csu. Grazie a tutti!», ha commentato su X Alice Weidel (nella foto sopra), la leader dell'Afd che sabato ha trasmesso parte del congresso della Lega di Matteo Salvini. «I cittadini non vogliono un altro governo di sinistra, in cui l'Unione si lascia dettare la politica da Spd e Verdi - scrive ancora Weidel -. È tempo di una vera svolta politica civile». La leader dell'estrema destra è tornata poi a chiedere a gran voce di abbattere il «cordone sanitario» che isola il suo partito.

Ma questa richiesta per ora non ha alcun seguito. «Appena ci sara il nuovo governo - ha affermato alla Bild am Sonntag Thorsten Frei, segretario generale del gruppo parlamentare della Cdu - stabilizzeremo la politica economica, quella sulla migrazione e la difesa».