L'attore Renner travolto mentre spalava la neve. Grave ma stabile

Si contano almeno 61 vittime. E tra i feriti dell'ondata di neve e gelo che ha colpito gli Stati Uniti tra la fine del vecchio anno e il nuovo c'è anche l'attore americano Jeremy Renner, due volte candidato all'oscar. Renner è rimasto gravemente ferito mentre spalava la neve durante il fine settimana nel suo ranch sopra il lago Tahoe nelle montagne della Sierra Nevada, le sue «condizioni sono critiche ma stabili», ha detto un portavoce. «La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti», ha aggiunto.

Il protagonista 51enne di Occhio di Falco è stato travolto dalla neve ed è stato portato in ospedale in elicottero. La Sierra Nevada, come altre aree degli Stati Uniti, è stata colpita nell'ultima settimana dalla «bufera di neve del secolo», con almeno 61 morti in tutto il Paese. Il 13 dicembre, Renner ha condiviso su Twitter una foto della neve nella zona del suo ranch scrivendo: «La nevicata sul Lago Tahoe non è uno scherzo». L'attore è stato nominato per due volte agli Academy Awards per le sue interpretazioni in The Hurt Locker e The Town. È diventato famoso per l'interpretazione del supereroe Clint Barton, noto anche come Occhio di Falco, nei film Marvel e per il suo ruolo nella serie di film Mission Impossible.

Epicentro della «bomba artica» che ha sconvolto gli Stati Uniti è stata la città di Buffalo, meno di 280mila abitanti abituati al rigore dell'inverno. Eppure questa volta è stato diverso, con una tempesta che ha provocato incidenti, ucciso persone nelle loro auto bloccate nella neve e fatto fallire l'arrivo dei soccorsi per le urgenze. Ed è proprio qui infatti che si è registrato il più alto numero di vittime.

A differenza di molto americani, costretti a cambiare all'ultimo momento i loro piani per le festività anche a causa dello stop a molti voli, il presidente degli Stati Uniti e la moglie Jill hanno lasciato il freddo di Washington per dirigersi verso le Isole Vergini americane dove hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno con il resto della famiglia, come fanno già dal 2008. Sono rientrati alla Casa Bianca nelle scorse ore.