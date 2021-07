L'esultanza di Mattarella. Berlusconi: "Che orgoglio"

Mattarella come Pertini. E governo in visibilio: «Avete scritto una straordinaria pagina di storia, non solo sportiva. Vi aspettiamo a Roma», twitta palazzo Chigi. È più di un'esultanza. È il senso di rinascita di una Nazione. È l'orgoglio italiano che sprizza in uno dei momenti più difficili del Paese. Il capo dello Stato Sergio Mattarella arriva a Londra alle 20. Ha appena incrociato Berrettini che ha dato il filo da torcere al mostro Djokovic a Wimbledon e gli ha detto ti aspetto domani. A Roma. Sul tetto del mondo del tennis, senza alzare il piatto più grande per un soffio. Poi Wembley, il primo tifoso italiano con tutta l'Italia sulle spalle. Cravatta e mascherina azzurra. Stile e misura, molto più del Pertini dell'82. Esulta al pareggio di Bonucci con passione e compostezza e diventa virale sui social. È il riscatto di una nazione. Il suo commento a caldo: «Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori. Hanno ben rappresentato l'Italia e reso onore allo sport». Stile. Al fianco di Mattarella il presidente della Figc, Gabriele Gravina. E ancora il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali ed Evelina Christillin membro aggiunto dell'Uefa. E oggi tutti al Quirinale per festeggiare. Solo il protocollo istituzionale ha impedito al premier Draghi di essere presente: la presenza in concomitanza di capo dello Stato e capo del governo non è prevista.

Quando arriva allo stadio il premier Boris Johnson lo saluta da ultras, maglietta inglese sopra la giacca. «Forza Italia», lo saluta l'inquilino di Dowing Street. Lui perfetto, giacca e cravatta e impermiabile sotto la pioggia londinese. È il riscatto tricolore di cui tutti avevamo bisogno. Smacco per il principe William, in tribuna perché presidente onorario della Football Association e grande tifoso del soccer. Anche la seconda carica dello Stato Elisabetta Casellati non si esime dall'esultanza: «Capolavoro azzurro! Italia campione d'Europa». Silvio Berlusconi, da Arcore, si guarda la partita con l'amico di una vita Galliani: «Comunque vada, orgogliosi di voi», posta la foto su Instagram. Andrà bene, benissimo. «Siiiiiiiiii!!! Italy-England Wembley L'Europa siamo noi. Come è giusto!», twitta subito il segretario del Pd, Enrico Letta. Esultanza bipartisani perché il calcio e la bandiera uniscono. Quindi Salvini esulta sui social: ««Sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì si. E ancora... sììììììììììììì! Campioni d'Europa». «Quanto si gode! Viva l'Italia». Matteo Renzi su Twitter allega la clip del tuffo in piscina collettivo. «Una emozione indescrivibile. Che squadra, che gruppo, che cuore. Viva l'Italia», è l'esultanza di Luigi Di Maio. Da Bruxelles, l'ex premier Gentiloni comunica che «Italiaaaa!!! #Bruxelles è meravigliosa, tutta #tricolore. Una gioia pazzesca!». E Giorgia Meloni sventola più alto il suo amato tricolore: «Il cielo di Londra si tinge d'azzurro! Italia campione d'Europa». L'ex premier grillino dimentica per un minuto i maldipancia del Movimento e si libera: «L'Italia sul tetto d'Europa! Dopo tante sofferenze ci regalate questa grande gioia: ragazzi siamo fieri, fierissimi di voi!». «Siamo campioni d'Europa! Fantastici... Che impresa ragazzi», twitta solare Maria Stella Gelmini.

E per un giorno, per una sera, la politica si unisce grazie ai colori azzurri e al pallone.