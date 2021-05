Letta pera cotta, il circoletto radical e Fauci: quindi, oggi...

- Mario Draghi dà una lezione di economia a chi dopo le battaglie su ddl Zan e migranti ha ben pensato di proporre come soluzione economica la creazione di una nuova tassa. Adesso: Enrico Letta è stato un premier decente, sarà pure un ottimo professore, ma come leader politico sembra una pera cotta: non sa di nulla e non ne azzecca una

- Anthony Fauci è diventato Cavaliere di Gran Croce. Ora, a me Tony sta simpatico. E sarà sicuramente un grandissimo scienziato. Ma che cacchio ha fatto per l’Italia per meritarsi la più alta onorificenza della Repubblica? Io boh...

- caos al Copasir. Si dimette il presidente Volpi, lascia anche l’altro leghista. Già se ne era andato l’esponente Fi. Tutto ruota attorno al nome di Urso, meloniano poco apprezzato dagli altri partiti. Alla fine però si farà. E se non casca il governo prima, FdI riuscirà a mettersi alla guida di un comitato molto importante e di peso. E visti i tanti incontri tra politici e spie, polemiche e nomine varie, essere alla guida del Copasir non è faccenda di secondo piano

- la storia di Angelini di Propaganda Live prende pieghe inattese. Dopo aver fatto lavorare una rider senza contratto e averla insultata sulla pubblica piazza, il chitarrista del circoletto di sinistra si prende una pausa. La cosa incredibile però è il solito perbenismo di vip e artisti che avevano subito solidarizzato col collega del lavoro in nero e ora si trincerano svergognati in un imbarazzato silenzio

- al Nord si gioca una battaglia politica con uno sguardo a Roma. Salvini è al governo, ma non al Viminale. Quindi sui migranti continuerà a fare quello che faceva all’opposizione: rompere le scatole, anche se con meno intensità, per logorare Lamorgese. Per questo i governatori del Nord fanno già sapere che non accoglieranno stranieri redistribuiti da altre Regioni

- intanto però la Sea Eye fa rotta su Pozzallo. In altri tempi la Lega avrebbe messo paletti in mare pur di evitarlo. Ma i tempi cambiano. Pure i governi. E a volte anche le idee

- Carola Rackete minaccia: “Questa lotta è lontana dalla fine e tutti dovremmo farne parte”. Timori per le motovedette della Guardia di Finanza: meglio se le tengono al riparo

- il professor Locatelli ha già messo le mani avanti: sappiate che presto dovrete iniettarvi pure la terza dose di vaccino. Quando? Boh, ma dovremo farlo. E pure le aziende produttrici lo confermano: forse addirittura arriveremo a ripeterne uno all’anno. Passi pure la punturina annuale. Speriamo solo non si debba per forza continuare a parlare di Covid fino alla fine dei tempi