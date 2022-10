"Una lezione per le democrazie". Pure Le Monde fa "chapeau" alla Meloni

Lo sguardo è quello di sempre, un po' circospetto. Ma il giudizio di fondo no. A bocce ferme e davanti all'oggettività dei numeri, anche i francesi si sono accorti che l'exploit elettorale di Giorgia Meloni non può essere derubricato come un fenomeno estemporaneo. Qualcosa in Italia è cambiato davvero e il crollo dei consensi progressisti lo dimostra. Da qui l'ineluttabile presa di coscenza in arrivo da Parigi: " Gli elettori non trovano nel centrosinistra democratico una prospettiva credibile per rappresentare i propri bisogni e interessi ". Lo ha scritto addirittura Le Monde, il quotidiano d'oltralpe che alla vigilia del voto aveva sbertucciato il centrodestra italico e i suoi partiti.

Poi però la parola è passata ai cittadini e le dotte analisi del giornale transaplino hanno dovuto fare i conti con la libera scelta degli elettori. Così, ora, Le Monde ha definito le recenti elezioni italiane una " lezione per tutte le democrazie occidentali ". Un evento, insomma, destinato a fare scuola. Chapeau. Il quotidiano della gauche francese ha poi osservato come la leader di Fratelli d'Italia sia stata vista dagli elettori la " più coerente ", ma soprattutto la sola che " ancora non ha potuto deludere ", visto che non era mai arrivata al potere. Circostanza probabilmente non troppo gradita alla testata progressista e ai suoi lettori, ma considerata perlomeno come un dato di fatto.

L'incapacità della sinistra

" I partiti storici si cullano nell'illusione immaginando che questi nuovi arrivati si bruceranno le ali arrivando al potere ", ha proseguito Le Monde nella sua analisi post-voto, ricordando però che tale scenario non sembra destinato ad avere immediato riscontro. " Il problema è che i dirigenti stessi non ci credono più. Non credono più nei loro concittadini, nei loro partiti, nel loro potere ", continua il quotidiano, criticando i partiti storici per la loro incapacità di mettersi in sintonia con l'elettorato. " Al di fuori delle sue roccaforti in Emilia-Romagna e Toscana, il voto di sinistra sta crollando ovunque. La stessa dinamica si osserva per la destra tradizionale fuori dalle sue roccaforti in Veneto o Lombardia. Tutto sommato, questo si traduce in un'astensione storica ", si legge ancorae.