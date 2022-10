Via libera del governo alla cannabis legalizzata

Coltivazione, possesso e consumo di cannabis dovrebbero essere esenti da punizione entro limiti regolamentati. Il governo federale ha approvato i punti fondamentali della proposta di legge per la legalizzazione della cannabis in Germania, a scopo ricreativo e per gli aduli. L'obiettivo è la «depenalizzazione del consumo di cannabis», ha spiegato il ministro della Salute tedesco, il socialdemocratico Karl Lauterbach, autore dell'iniziativa, che potrebbe entrare in vigore dal 2024.

È stato stabilito che esclusivamente gli adulti dovrebbero poter possedere 20-30 grammi e fino a tre piante della sostanza, mentre si valuta l'introduzione di un limite al quantitativo di Thc per i consumatori di età compresa tra 18 e 21 anni. Coltivazione e distribuzione della cannabis verranno autorizzate e controllate dallo Stato, così come la produzione. Le vendite avverranno in esercizi commerciali dotati della necessaria licenza. I punti fondamentali elaborati da Lauterbach verranno inviati alla Commissione europea per un esame preliminare. Se le verifiche dovessero portare alla possibilità di una procedura d'infrazione dell'Ue nei confronti della Germania, dai piani del ministro non verrà sviluppata alcuna concreta proposta di legge.

Anche se per Lauterbach non si tratta di una «grande svolta nella politica sulla droga» e resta da vedere se i risultati saranno «all'altezza del diritto internazionale», i punti fondamentali sulla legalizzazione rappresentano «un modello per l'Europa» e l'obiettivo non è aumentare il consumo della sostanza, ma «rafforzare la tutela di bambini e giovani». I piani non prevedono un limite massimo generale per il valore di Thc. Chi non rispetta i requisiti di coltivazione perderà la licenza e subirà conseguenze penali.