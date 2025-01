L'immunità e la clausola di supremazia. Così è libero

Ascolta ora 00:00 00:00

1. Cosa comporta la condanna di Donald Trump nel caso dei pagamenti all'ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro presunta relazione?

Il giudice Juan Merchan ha ordinato la cosiddetta «scarcerazione incondizionata», alternativa rara e indulgente alla prigione o alla libertà vigilata, che tuttavia formalizza la condanna per 34 capi di imputazione e il suo status di criminale, rendendolo il primo pregiudicato alla Casa Bianca.

2. Quale sarà la pena per il tycoon?

Trump non solo non andrà in carcere, ma non gli sarà comminata neanche una multa. Il procedimento di fatto ha in gran parte un'importanza simbolica, e per il giudice si trattava «della soluzione più praticabile» per garantire la definitiva conclusione della vicenda.

3. Cosa ha portato alla decisione?

Merchan leggendo la sentenza ha citato l'insediamento del presidente eletto tra soli dieci giorni, precisando che solo l'ufficio lo protegge dalla gravità del verdetto: «Sono stati i cittadini di questa nazione a decidere che deve godere di protezioni come la clausola di supremazia e l'immunità presidenziale». Anche l'accusa ha affermato che «dobbiamo essere rispettosi dell'ufficio della presidenza e consapevoli del fatto che questo imputato sarà insediato tra dieci giorni».

4. Qual'è la posizione della Corte Suprema?

Trump ha provato a bloccare la sentenza di condanna arrivando fino alla Corte Suprema, e citando la sentenza del luglio 2024, in cui ha stabilito che gli ex presidenti hanno ampia immunità dai procedimenti penali per la loro condotta durante il mandato. In questo caso, tuttavia, il massimo organo giudiziario americano ha bocciato la sua domanda con cinque voti a favore e quattro contrari. Nell'ordinanza i saggi hanno sottolineato come «l'onere che la condanna imporrà alle responsabilità del presidente eletto è relativamente irrilevante vista dell'intenzione dichiarata del tribunale di imporre una sentenza di scarcerazione incondizionata».

5. Trump potrà perdonare se stesso una volta insediato?

No, poiché il potere di clemenza presidenziale non si estende alle accuse statali.