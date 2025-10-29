L'interista Martinez investe e uccide 81enne in carrozzina

Un malore improvviso e un altrettanto repentino cambiamento di direzione con la carrozzina che taglia la strada all'auto, una brusca frenata, l'impatto inevitabile e violentissimo. Paolo Saibene, un disabile di 81 anni che si spostava muovendosi su una sedia a rotelle elettrica, ieri mattina ha perso la vita in un incidente stradale dopo essersi scontrato con il Suv Byd guidato dal secondo portiere dell'Inter, il 27enne spagnolo Joseph Martinez, ora indagato per omicidio stradale. È successo poco dopo le 9.30 nel Comasco, a Fenegrò, lungo la via Bergamo, la strada provinciale che attraversa il paese e conduce al centro sportivo di allenamento dei nerazzurri di Appiano Gentile, l'arcinota "Pinetina", dove il calciatore si stava recando al momento dello scontro.

Immediatamente dopo l'investimento Martinez, illeso ma in stato di choc, si è fermato a prestare i primi soccorsi all'anziano mentre avvertiva il 112. Sul posto sono arrivati l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno (Va), oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù (Co). Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, però, purtroppo le condizioni dell'81enne erano disperate ed è morto lì, ai margini della carreggiata. Il portiere nerazzurro è stato quindi accompagnato dai carabinieri in caserma dove, alla presenza di un medico dell'Inter arrivato a bordo di un pulmino insieme ad altri giocatori diretti ad Appiano, è stato sottoposto all'alcol e al droga test. Sia il Suv che la carrozzina elettrica sono stati posti sotto sequestro.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi stradali del caso per stabilire la dinamica dell'incidente e determinare eventuali responsabilità, l'uomo in carrozzina potrebbe aver cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al Suv. Per questo l'ipotesi del malore del disabile come causa dell'incidente al momento sarebbe la più accreditata. La strada dove è avvenuto l'incidente ha una corsia per senso di marcia, senza spartitraffico, e ai lati ci sono altre due piccole corsie delimitate da una linea continua gialla, ovvero le piste ciclabili. Dalle testimonianze degli automobilisti che erano dietro la carrozzina, è emerso infatti che Saibene aveva già dato segnali di instabilità metri prima dell'investimento. All'improvviso poi, dal lato della pista ciclabile, l'81enne si era spostato a sinistra per invadere la carreggiata, dove stavano sopraggiungendo le auto nello stesso senso di marcia: tra loro, per prima, quella del portiere nerazzurro che non ha potuto evitare l'impatto.

In segno di lutto, l'Inter ha deciso di cancellare la conferenza stampa dell'allenatore

Cristian Chivu prevista per le 14 di ieri in previsione del match di oggi con la Fiorentina, mentre la squadra si è regolarmente allenata (senza Martinez) alla "Pinetina", anche se i giocatori erano molto turbati dall'accaduto.