Locatelli, il giudice "eliminato": chiude la sua locanda stellata

Tre no per Giorgio Locatelli. Il giudice più esotico di Masterchef ha fatto la sera di Capodanno l'ultimo servizio della sua Locanda Locatelli a Marylebone, Londra. Poi giù la claire. Dopo ventitré anni e una stella Michelin conquistata, quello che poche settimane fa si era piazzato al numero 11 nella lista dei migliori ristoranti italiani nel mondo di 50 Top Italy ha chiuso. La comunicazione è arrivata con un post sulla pagina Instagram dello stesso ristorante: «Con il cuore pesante, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, ora siamo definitivamente chiusi. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti che sono diventati amici. Ma quando una porta si chiude, un'altra si apre, quindi controllate i nostri social media per aggiornamenti sul nostro nuovo progetto. Auguriamo a tutti un felice, sano e prospero 2025 e un grazie a tutti i nostri clienti degli ultimi 23 anni».

Un messaggio che non chiarisce i motivi del divorzio tra il sessantunenne chef varesotto e l'Hyatt Regency London The Churchill, l'hotel a cinque stelle che lo ospitava, ma offre numerosi indizi: appare chiaro che la decisione sia stata presa dal management dell'albergo. Probabile che il gruppo abbia altri progetti ristorativi, anche se la Locanda compare ancora sul sito dell'hotel, che ne decanta «il menù fresco e saporito» e «la pasta fatta in casa, la rana pescatrice arrosto e molto altro». Molto più tempestivo il sito della guida Michelin, che sul sito ha già eliminato il ristorante di Locatelli.

Il passaggio che parla di porte chiuse e da aprire lascia immaginare abbastanza chiaramente un futuro ancora londinese per Locatelli, che si trova nella capitale britannica dal lontano 1986, dopo qualche esperienza tra Italia e Svizzera. Dopo alcune collaborazioni, Locatello aprì «Zafferano» nel 1997 e conquistò la sua prima stella nel 1999.

Con la moglie e socia Plaxy Exton inaugurò nel 2002 Locanda Locatelli, conquistando la stella praticamente subito. È da chiarire se il nuovo progetto a cui fa riferimento il post sia il ristorante alla National Gallery di Trafalgar Square che dovrebbe aprire a maggio o, come pare più probabile, una insegna nuova di zecca.