L'oro del "fitness". Un popolo di longevi in tuta da ginnastica

Una volta era solo fitness, ma il concetto di salute ora ha aggiunto un traguardo che va oltre la solita corsetta al parco: quello della longevità. Ed è da qui che il mercato del benessere aggiunge un nuovo orizzonte, per muovere persone e quindi denaro e ancor più investimenti, in modo che l'allungarsi della vita non sia solo una questione medica. Ma anche di quanto si fa ogni giorno per migliorare corpo e mente. D'altronde ora ci sono le prove: l'ultima arriva da British Journal of Sport Medicine, che ha analizzato i dati di un gruppo di sportivi capaci di correre la distanza di un miglio (1,604 km) in meno di 4 minuti. La data di nascita di ciascun corridore, la data del loro primo tentativo riuscito, l'età attuale (se vivi) o l'età alla morte sono state confrontate con le Tabelle di Vita delle Nazioni Unite per determinare la differenza tra l'età attuale o quella alla morte di ciascun corridore e l'aspettativa di vita specifica del loro Paese di origine. Con il risultato che dei primi 200 corridori, tutti maschi, 60 erano morti (30%), mentre 140 erano ancora al mondo. Inoltre vivevano in media 4,7 anni oltre la loro aspettativa di vita prevista, e - considerando il decennio di completamento (anni '50, '60 o '70) - i benefici di longevità erano rispettivamente di 9,2, 5,5 e 2,9 anni.

Non è un caso, insomma, che tutto quanto sopra sia concentrato in una fiera, quella di RiminiWellness denominata «Wellness Experience Show», che ha raggruppato in un solo evento i protagonisti del mondo del benessere, fitness, sport e alimentazione. Il tutto ovviamente accompagnato dall'innovazione che ogni anno (siamo al diciottesimo) ha promosso uno stile di vita sano e attivo che va appunto ben oltre la mera attività fisica. E che quest'anno è andato oltre i suoi confini con la parte OFF, un «Fuorisalone» del benessere e dello stile di vita, organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, con oltre 240 eventi legati al benessere in movimento.

La fiera 2024 organizzata da IEG è stata divisa sei aree tematiche (action, fitness, health, wellness, foodwell, steel) che, con il motto «Feel Your Best», ha dato una nuova visione evoluta del benessere. Un po' all'americana, visto che da lì è nato tutto, ma molto all'italiana, proprio partendo dal fatto che con la giusta alimentazione e con il corretto stile di vita, si può aggiungere anni alla nostra esistenza, come dimostrato dallo studio di cui sopra. La formula è integrare il tutto con riposo, benessere mentale e allenamento, ed è quello che insomma ora si chiama approccio olistico, che invita a prendersi cura di sé in modo armonioso e completo, coltivando il meglio di noi in ogni aspetto della vita. E se volete mettere tutto questo dal punto di vista poetico, quest'anno gli organizzatori hanno inserito il motivo del fiore di loto nella campagna per simboleggiare l'energia «gentile» che fluisce dentro di noi, connettendo corpo, mente e spirito, mentre il concetto del «sentire» è spiegato da un raggio di sole che illumina il viso. Cosa, insomma, che può solo convincere noi scettici delle palestre.

Anche perché, come si diceva, il tema della longevità è sempre più d'attualità: l'Italia ha una delle popolazioni più longeve al mondo e su 59 milioni di persone a fine 2023, oltre 14 sono over 65 (24% del totale). Un numero che si avvicinerà ai 19 milioni entro il 2040 (32,4%), con un'aspettativa di vita che è prevista passare dagli attuali 83 a 84,5 anni nel 2040, con almeno 10 anni oltre i 65 in buona salute e senza particolari limitazioni nelle attività quotidiane. L'importante dunque è come affrontare questa parte della nostra esistenza per confermare i dati delle previsioni. E questo è stato il filo conduttore di questa edizione, esplorato attraverso programmi di allenamento per la cura del corpo e la prevenzione, e le più recenti ricerche nel campo della nutrizione e del benessere psicofisico. Un elisir di lunga vita, in pratica, che parte dal concetto di Active Beauty, una delle novità di Rimini Wellness: ovvero una categoria dedicata alle soluzioni e ai prodotti di bellezza pensati specificamente per gli sportivi. Una tendenza in crescita che connette benessere fisico ed estetica, con FIT.FE By FEDE, la nuova linea skincare di Federica Pellegrini, che ha presentato per la prima volta la sua filosofia pensata per chi pratica sport e desidera prendersi cura della propria pelle in modo mirato. È solo un esempio, ovviamente, dei tanti che possono assicurare una crescita fisica e mentale.

Una delle discipline innovative lanciate quest'anno è quella denominata Mobilitation, ideata dal personal trainer Jairo Junior. Questo sistema di allenamento combina il miglioramento della flessibilità e della mobilità articolare con pratiche di meditazione profonda. Pensato per chi cerca di aumentare la propria elasticità fisica e, allo stesso tempo, coltivare serenità e concentrazione mentale, si sviluppa in due fasi: una serie di movimenti ispirati a yoga e Pilates per incrementare la mobilità, seguita da una fase di meditazione con tecniche di respirazione e visualizzazione per ridurre lo stress. E tutto questo anche per la Terza Età, che vuole tornare ad essere almeno Seconda, con discipline progettate ad hoc per le persone di età più avanzata, focalizzata su equilibrio, forza muscolare, flessibilità e coordinazione. Secondo gli ultimi studi infatti almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica ad intensità moderata, oppure almeno 75-150 minuti di attività aerobica ad alta intensità, o ancora una combinazione equivalente di attività di intensità moderata e vigorosa per tutta la settimana, permettono di stare in salute. E includendo inoltre attività di rafforzamento muscolare di intensità moderata o elevate almeno 2 volte a settimana, si ottengono ulteriori benefici. Oltre a questo, un test recentemente effettuato su quasi 100mila soggetti ha rivelato che la combinazione di esercizio aerobico e di sollevamento dei pesi si conferma l'opzione con i maggiori benefici per aumentare la durata e la qualità della vita delle persone, riducendo le cause di mortalità del 40%.

Il nuovo approccio del benessere vuole dimostrare allora come l'attività fisica possa prevenire malattie e contrastare il declino funzionale, fungendo da terapia anti-invecchiamento.

Gli esercizi, sicuri ed efficaci, permettono infatti agli anziani (ma li chiamiamo ancora così?) di partecipare attivamente e di godere dei benefici del fitness in modo stimolante e divertente. Perché poi, come diceva Sherlock Holmes, tutto ciò che è divertente è anche elementare (Watson). E proprio per questo, ci fa vivere più a lungo.