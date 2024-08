"L'orso morto a Ny è stata opera mia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Robert F. Kennedy Jr, candidato indipendente alle elezioni Usa di novembre, ha rivelato di essere stato l'autore di un fatto di cronaca risalente al 2014. Quello, infatti, è l'anno in cui venne ritrovato un orsetto morto a Central Park, a New York, di fianco a una bicicletta. «Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente per chi lo avesse trovato», ha spiegato Robert F. Kennedy Jr. L'orsetto, stando al racconto del candidato, proveniva dalla valle dell'Hudson, dove Kennedy ed alcuni suoi amici si erano recati per caciare con i falchi. È in quel frangente che la compagnia avrebbe rinvenuto un piccolo baribal, un tipo di orso abbastanza comune in America del Nord, morto. Lo stesso che poi sarebbe stato posizionato all'interno del parco principale della Grande Mela. Il tutto durante un periodo in cui a Ny si discuteva molto della pericolosità dovuta all'incidenza dei sinistri con le biciclette. Sembra che il quotidiano New Yorker stesse per pubblicare un'inchiesta su questo episodio. Le dichiarazioni di ammissione di Kennedy, insomma, sarebbero servite per anticipare il contenuto giornalistico in uscita. E forse anche per evitare che montasse una polemica (che però è montata lo stesso). Sui social, per esempio su X, sono spuntati parecchi messaggi e riflessioni di stigmatizzazione della «burla» ideata e realizzata da Kennedy. Un utente, con ogni probabilità dagli States, ha scritto: «È come uno scherzo di un confratello finito male ed è per questo che Robert F Kennedy junior dovrebbe sempre essere considerato un un confratello che non è mai cresciuto». Il riferimento è alle confraternite dei college americani.

Kennedy junior comunque sembrerebbe non avere alcuna intenzione di lasciare la corsa per la Casa Bianca.

Sin dall'inizio della discesa in campo, gli analisti hanno cercato di comprendere quale dei due partiti maggiori, tra Repubblicani e Democratici, rischi di essere penalizzato in misura maggiore a causa della presenza di un terzo candidato.