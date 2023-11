L'Ue chiama l'Ucraina, Biden torna a parlare con Xi

L'Ucraina è più vicina all'Europa. La presidente della commissione europea Ursula von der Leyennel corso della conferenza stampa al termine della riunione del collegio dei commissari europei, ha parlato di «giorno storico». «La commissione europea raccomanda al consiglio di avviare i negoziati di adesione all'Ue per l'Ucraina e la Moldavia, di aprire i negoziati con la Bosnia-Erzegovina una volta rispettate le condizioni e di concedere lo status di Paese candidato Ue alla Georgia». Nel dettaglio Kiev ha raggiunto quattro punti sui sette richiesti dalla commissione europea per l'avvio dei negoziati, quelli che riguardano la procedura di selezione per i giudici della Corte costituzionale e per il Consiglio superiore di giustizia, la legge sull'antiriciclaggio e quella sui media. Da completare ancora gli step della lotta contro la corruzione, della legge contro gli oligarchi e della finalizzazione del quadro per la tutela delle minoranze. «Gli ucraini stanno riformando profondamente il loro Paese e si stanno preparando all'adesione, anche se stanno combattendo una guerra esistenziale», ha commentato von der Leyen mentre il presidente urcaino Volodymyr Zelensky ha usato toni enfatici: «L'Ue rappresenta la sicurezza economica e la stabilità sociale per l'Ucraina, e l'Ucraina rappresenta il rafforzamento dell'intera comunità europea».

Intanto il presidente statunitense Joe Biden e quello cinese Xi Jinping la prossima settimana, nell'incontro per l'Apec della prossima settimana a San Francisco, annunceranno la ripresa delle comunicazioni militari fra i due Paesi. Per Washington una priorità per stabilizzare le relazioni con Pechino e ridurre il rischio di incomprensioni militari. Le comunicazioni militari sono state interrotte lo scorso anno come atto di protesta di Pechino per la visita a Taiwan dell'allora Speaker della Camera Nancy Pelosi. Una notizia che arriva proprio nel giorno in cui il presidente russo Vladimir Putin e il suo ministro della Difesa Sergey Shoigu hanno incontrato a Mosca il vicepresidente della commissione militare centrale cinese, Zhang Youxia per rinsaldare la cooperazione militare. «La cooperazione militare tra Mosca e Pechino sta avendo sempre più importanza», ha detto Putin anche se Shoigu ha voluto sottolineare che «a differenza di alcuni Paesi occidentali aggressivi noi non stiamo creando un blocco militare».