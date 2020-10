La folle idea dei 5 Stelle: "Immuni sia obbligatoria"

Alla fine il Movimento 5 Stelle è uscito allo scoperto: vorrebbe rendere obbligatorio l'utilizzo dell'applicazione Immuni. Una presa di posizione del genere era nell'aria. Anzi, c'è da meravigliarsi per come sia arrivata solamente adesso. La folle idea è stata lanciata dal capo politico dei grillini, che ha spiegato come vorrebbe potenziare l'app creata per aiutare a combattere l'epidemia di Coronavirus: " È molto importante che tutti i cittadini la scarichino e che Enti locali e associazioni di categoria facciano campagne per rafforzare la consapevolezza di tutti rispetto a questo strumento ". Ecco perché Vito Crimi sostiene fortemente una ulteriore valorizzazione dello strumento: " Occorre potenziare l'utilità della app Immuni, rendendola obbligatoria per l'accesso a determinati luoghi o servizi e verificando che tutto il sistema sanitario sia in grado di sfruttarne le potenzialità ".

Il pentastellato si è detto preoccupato dall'aggravarsi della situazione in Italia: solamente nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.925 nuovi casi di positività, a fronte di 167mila tamponi (record). Siamo comunque ancora in tempo per prendere misure volte a ridurre la crescita esponenziale della curva dei contagi di questi ultimi giorni. Non a caso il nuovo Dpcm dovrebbe essere partorito nelle prossime ore: da Palazzo Chigi fanno sapere che il premier Giuseppe Conte nella giornata di domani, domenica 18 ottobre, illustrerà tutte le novità del caso. " Bisogna intervenire sulla capacita di fare i test, in modo rapido e aumentandone la quantità, ma che siano mirati e non casuali e che siano tracciati i risultati. Aumentare le dotazioni di test rapidi, diversi dal c.d. tampone, aumentare i punti di prelievo, potenziare il personale e le modalità di elaborazione dei risultati per aumentarne l'efficienza ", suggerisce Crimi.

"Ora bisogna tracciare"

Nel calderone dei consigli del reggente del Movimento 5 Stelle rientra anche la necessità di un tracciamento chiaro, mediante dati ben strutturati, delle modalità con cui il virus si diffonde: " Questo è essenziale per aver chiaro il quadro entro cui ci muoviamo e consentire interventi mirati. Subito servono comunque misure più restrittive che ci consentano di contenere la crescita ". Pertanto ha invitato il governo giallorosso, in collaborazione con la comunità scientifica, a individuare tempestivamente le situazioni a maggior rischio di contagio, ovvero quelle in cui è più difficile controllare il rispetto di regole e protocolli: " Mentre al ristorante sappiamo che si possono far rispettare le distanze, ciò non avviene per la movida ". Nasce da questo presupposto l'intenzione di una stretta sulla somministrazione di alimenti e bevande al di fuori dei luoghi in cu non è possibile verificare il rispetto dei protocolli, " dove l'aggregazione spontanea non è controllabile ".