Il lungo applauso, il grazie di Weber: Berlusconi conquista il Ppe

L'intervento di Silvio Berlusconi al vertice del Partito popolare europeo è stato un segnale fortissimo: nonostante la richiesta di una perizia che ha fatto molto discutere, il Cav ha dato dimostrazione di come sia determinato a tornare alla politica attiva. Le parole del leader di Forza Italia hanno catturato positivamente i presenti, tanto che è partito un grande applauso corale della platea al termine del suo discorso. A ringraziare il numero uno azzurro è stato Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe all'Europarlamento.

I ringraziamenti di Weber

Weber ha voluto congratularsi con Forza Italia " per aver contribuito a dare il messaggio che l'Italia è tornata in Europa ", riconoscendo alla delegazione del gruppo azzurro il merito di " continuare a crescere " all'interno del Parlamento europeo. In particolare il capogruppo del Ppe ha sottolineato che i forzisti - grazie anche alla leadership di Berlusconi - si sono sempre impegnati " al 100% " per un approccio proeuropeo, anche quando i " populisti " tentavano di vendere agli italiani il " messaggio facile del nazionalismo e dell'egoismo ".

Inoltre Weber ha ribadito l'importanza della presenza di Forza Italia nel governo guidato da Mario Draghi, grazie a cui è reale la possibilità di aprire una nuova stagione di riforme: " Gli investimenti stanno tornando ed è una gran cosa. È un approccio europeo, grazie alla guida di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani. E vediamo che la crescente delegazione italiana è un frontrunner su molti temi ".

La soddisfazione di Forza Italia

La galassia azzurra esprime ovviamente soddisfazione per la tre giorni del vertice del Partito popolare europeo ospitato a Roma. Antonio Tajani ha rivendicato con orgoglio di far parte del gruppo e ha evidenziato come la presenza di questa occasione, a ridosso delle elezioni Amministrative, sia una dimostrazione di lealtà. " La vostra lealtà corrisponde alla nostra lealtà. Perché una forza politica fatta di tanti partiti deve vivere della lealtà. E il fatto che siete a Roma è la dimostrazione ", ha dichiarato il coordinatore nazionale di Forza Italia.