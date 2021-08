Macron-Biden, spot ai vaccini su Tik Tok e Instagram

Per la quarta volta in pochi giorni il presidente francese Emmanuel Macron è tornato a usare Instagram e TikTok per rispondere a domande sulle nuove disposizioni anti-Covid e cercare di convincere gli indecisi che non si sono ancora vaccinati. «Avete più possibilità di avere problemi quando prendete l'auto che quando vi fate vaccinare», ha sottolineato un Macron vestito casual. La svolta «social», che strizza l'occhio a una platea più giovane, è stata lanciata lunedì dal capo dell'Eliseo che dal suo ritiro vacanziero a Fort de Bregancon, residenza estiva dei capi di Stato francesi dove è arrivato venerdì, ha registrato una serie di video. Si è rivolto ai cittadini, e ha invitato i francesi, e in particolare i giovani che sarebbero riluttanti, a rivolgergli direttamente le loro domande sull'argomento. «Dall'inizio dell'estate abbiamo sentito molto parlare della quarta ondata e dell'unica arma che abbiamo di fronte: il vaccino. Mentre vi parlo, sono poco più di 42 milioni le francesi e i francesi che hanno ricevuto un'iniezione del vaccino, e siamo poco più di 35 milioni coloro cui sono state somministrate le due dosi, e che sono quindi completamente vaccinati», ha ricordato Macron. «So che molti di voi si stanno ancora chiedendo, hanno paura, molti stanno sentendo false informazioni, false voci», ha detto il titolare dell'Eliseo. «Per questo motivo ho deciso di rispondere direttamente alle vostre domande. Domandate pure, cercherò di essere il più diretto e chiaro possibile», ha aggiunto il capo dello Stato, iniziando così a rispondere alle domande della popolazione.

Stessa strategia social, quella utilizzata da Joe Biden che da deciso di rivolgersi ai social media per convincere la popolazione più giovane a farsi vaccinare. Ma non solo: il presidente americano si è rivolto con inusitata durezza contro le piattaforme social e in generale quei new media che veicolano false informazioni sui vaccini anti Covid-19, compromettendo così la campagna di immunizzazione.