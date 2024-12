Magdeburgo, accuse e scaricabarile

Ascolta ora 00:00 00:00

Omicidio, tentato omicidio e lesione aggravata. Sono tra i cinque i capi di accusa per cui è stato incriminato Taleb al-Abdulmohsen, lo psichiatra saudita che venerdì sera ha lanciato una Bmw presa a noleggio contro la folla al mercatino di Natale di Magdeburgo, uccidendo 5 persone (quattro donne e un bambino di 9 anni) e ferendone circa 200. Tra questi, si è saputo ieri, c'è anche un cittadino italiano: si tratta di un uomo di 39 anni, Marco Forciniti, originario di Pietrapaola, in Calabria ma nato a Gifhorn, nella Bassa Sassonia, e residente a Wolfsburg dove lavora alla Volkswagen. «Ho fratture a entrambe le gambe e probabilmente anche a una spalla», racconta lui che così ricorda l'incidente: «Stavo leggendo una buona notizia sul cellulare quando mi ho visto che il camion avanzava verso di me. Procedeva a zig-zag e mi ha colpito talmente forte che dopo l'urto sono finito dietro a un'auto. Mi sono guardato il piede e penzolava in verticale».

Intanto Taleb è stato interrogato sabato sera. Le sue parole hanno rafforzato la convinzione degli inquirenti che abbia agito da solo. Taleb più volte, negli ultimi anni, attraverso siti da lui gestiti e in interviste rilasciate, si era dichiarato anti-islamista convinto, accusando il governo tedesco di non fare abbastanza sul tema e per questo si era avvicinato alle posizioni dell'estrema destra tedesca e internazionale, in particolare all'AfD, al quale in ogni caso non risulta iscritto.

Dall'Arabia Saudita erano partite segnalazioni e anche una richiesta di arresta dello psichiatra. Ieri è emerso che nel 2023 l'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati di Berlino aveva ricevuto attraverso i suoi social un allarme riguardo a Taleb e, come scrive lo stesso ufficio su X, «come per ognuna delle numerose segnalazioni che riceviamo, abbiamo preso questa denuncia seriamente». Ma non avendo funzioni investigative, l'ufficio aveva indirizzato la denuncia alle autorità responsabili. «La polizia della Sassonia Anhalt ha anche iniziato a prendere misure investigative pertinenti», ha detto il capo dell'ufficio immigrazione, Holger Münch, intervistato dalla Zdf, aggiungendo che non c'era molto di concreto. Il sospetto era stato contattato dalle autorità ma aveva reagito con insulti e minacce, «però non era segnalato per crimini violenti». Tuttavia Münch ammette che «le cose dovrebbero essere verificate di nuovo per vedere se le autorità di sicurezza si sono perse qualcosa». Su internet circolano screenshot dei messaggi che sarebbero stati inviati all'Ufficio riguardanti il saudita ma la loro autenticità è tutta da verificare.

Il governo tedesco di Olaf Scholz si sente sotto accusa. Il Bundestag si riunirà in sessione straordinaria anche durante le feste per discutere di Magdeburgo. Secondo la Bild il 30 dicembre dovrebbero riunirsi la commissione Affari Interni e quella per il Controllo parlamentare, che supervisiona l'attività dei servizi segreti e dovrebbero essere convocati per un'audizione i capi del servizio federale di intelligence (Bnd), dell'ufficio federale per la tutela della Costituzione (Bfv) e dell'ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati (Bafm).

Fanno discutere in Germania anche le parole dell'imprenditore americano di origini sudafricane Elon Musk, che ormai commenta a tutto campo qualsiasi cosa avvenga nel mondo. Il patròn della Tesla aveva chiesto le dimissioni del cancelliere Olaf Scholz, «idiota incompetente».

Ma ieri l'ambasciatore tdesco a Londra, Miguel Berger, ha rovesciato le accuse: «Penso che Musk, prima di dare consigli indesiderati ai cittadini tedeschi, dovrebbe considerare la responsabilità del suo programma». Il riferimeno è ai post di odio di Taleb su X.