Ecco quanti seggi avrà il centrodestra

La coalizione di centrodestra avrebbe la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato secondo il primo intention poll realizzato da Tecné per la trasmissione Mediaset Quarta Repubblica su un campione del 71 per cento. I primi dati parlano di una forbice che va da 108 fino a 128 seggi per il centrodestra al Senato, contro i 32-52 del centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle ne otterrebbe fra i 22 e i 26.

Alla Camera la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati otterrebbe dai 219 ai 256 seggi, mentre Pd, Sinistra Italiana e Verdi si fermerebbero tra i 68 e i 104, il Movimento 5 Stelle da 41 a 51, Azione-Italia Viva da 16 a 20. In termini percentuali il centrodestra sarebbe avanti dalla Camera e al Senato con una percentuale che va dal 41,5 per al 45,5 per cento. Il centrosinistra si ferma al 25-29 per cento, il M5S è dato al 14-18 per cento, Azione sotto al 10 per cento, tra il 5 e il 9. Italexit tra 1,5 e 3,5%.

Venendo ai singoli partiti, Fratelli d’Italia, come pronosticavano i sondaggi, potrebbe essere la prima forza politica con il 22,5-26,5 per cento dei voti, il Pd secondo partito con una percentuale tra il 17 e il 21, il M5S tra il 14 e il 18 per cento davanti alla Lega, tra l’8,5 e il 12. Molto vicine Forza Italia e Azione, tra il 5 e il 9 per cento.

I giornali stranieri titolano sulla vittoria del centrodestra

Se il dato finale si avvicinasse a quello fotografato dagli instant poll, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dovrebbe avere dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’incarico di formare il nuovo governo. Non a caso i media internazionali dalla Bbc a El Paìs, titolano già sulla vittoria del centrodestra.

"L'estrema destra vince le elezioni italiane e Giorgia Meloni è in procinto di diventare la prima donna premier", è l’apertura della Bbc. "Il partito post-fascista di Giorgia Meloni in testa", titola l’Agence France Presse. "Netta vittoria all'estrema destra in Italia con Meloni al timone", secondo El Pais, mentre "Giorgia Meloni e il suo partito di estrema destra Fratelli d'Italia verso la vittoria alle elezioni in Italia", è la breaking news della Cnbc americana, sempre sulla base degli instant poll.

Le prime reazioni politiche

Nel quartier generale di Fratelli d'Italia all'hotel Parco dei Principi per ora nessuno ha voglia di sbilanciarsi ma ci si limita a commentare che "gli italiani hanno potuto finalmente votare per governo eletto dal popolo". Matteo Salvini, qualche minuto dopo l'uscita dei primi instant poll ha scritto un tweet per ringraziare gli elettori: "Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire grazie".

"Forza italia sarà determinante con i numeri in parlamento", filtra dai vertici del partito di Silvio Berlusconi, secondo quanto si apprende dall'inviata della trasmissione di Rai Uno, Porta a Porta.