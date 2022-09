I siti stranieri esaltano la Meloni. Ma la Cnn già parla del Duce

Il primato elettorale del centrodestra italiano fa già notizia in Europa e nel mondo. In particolare, in riferimento alla vittoria di Giorgia Meloni. I primi dati sul voto nel nostro Paese hanno avuto immediata eco nelle redazioni dei principali media internazionali, che in questi minuti stanno dedicando spazio a quello che viene definito un vero e proprio " terremoto politico ". All'estero tutte le testate hanno segnalato la scelta di campo effettuata dai cittadini italiani e in alcuni casi non sono mancati rosicamenti sull'indirizzo della nuova maggioranza politica.

" L'estrema destra verso la vittoria alle elezioni ", ha titolato la breaking news della Bbc. " Giorgia Meloni si avvia essere la prima premier donna in Italia, secondo gli exit poll ", ha spiegato l'emittente britannica, sostenendo che - qualora i dati fossero confermati - la leader di Fratelli d'Italia " punterà a formare il governo italiano più di destra dalla seconda guerra mondiale ". In Francia, il quotidiano Le Figaro ha informato i propri lettori del fatto che in Italia " la coalizione di destra ampiamente in testa ". Tra i già citati rosicamenti stranieri si registra, proprio nel Paese transalpino, quello del quotidiano Le Parisien, che alla vigilia del voto aveva delegittimato il centrodestra e Giorgia Meloni parlando di "ombra di Mussolini" sul voto. "Il partito di estrema destra ha vinto questa domenica, un fatto senza precedenti dal 1945", ha scritto in un articolo il giornale francese, tradendo un certo disappunto per il risultato elettorale italiano.

Ma il leitmotiv stereotipato della destra al governo ha attecchito pure in Spagna. " L'ultradestra vince per la prima volta le elezioni in Italia ", apre sul suo sito El Pais, sottolineando " l'astensione storica " nel voto di oggi e parlando di " terremoto politico ". La testata tedesca Faz, alla luce dei primi risultati, ha aperto il proprio sito proprio con la notizia dell'affermazione elettorale del centrodestra, parlando di "destra radicale". " Meloni potrebbe guidare il futuro governo come prima donna premier italiana ", si legge.