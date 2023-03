Magistratura sotto i politici. I nodi contestati della legge

La riforma giudiziaria che ha spaccato Israele è il principale perno su cui ruota l'azione dell'esecutivo di Benyamin Netanyahu dal momento (fine dicembre 2022) in cui è entrato in carica. Gli architetti della legge sono il ministro della Giustizia Yariv Levin (Likud) e il potente presidente della Commissione costituzionale della Knesset Simchà Rothman (Sionismo religioso). Il governo sostiene che la riforma serva a riequilibrare una situazione sbilanciata in cui la Corte Suprema è andata spesso oltre le sue prerogative. Per gli oppositori invece si tratta di un attacco alla democrazia e ai diritti civili che altera gli equilibri di potere a favore esclusivamente dell'esecutivo. Ecco i punti principali della riforma, tenendo presente che in Israele non esiste una Carta costituzionale bensì Leggi base (Basic laws).

1. Cosa comporta la Clausola di deroga?

Permette alla Knesset, con una semplice maggioranza di 61 deputati (su 120), di ripresentare e approvare una legge già bocciata dalla Corte Suprema, a differenza di quanto avviene oggi.

2. Cosa cambia riguardo alla nomina dei giudici della Corte Suprema?

Cambia il meccanismo di nomina e del loro numero. Da 9 si passa a 11, con prevalenza di quelli indicati dalla maggioranza politica rispetto ai componenti tecnici.

3. Cosa accadrà nel caso di carattere di «estrema irragionevolezza di una decisione»?

In base a questo criterio, oggi la Corte Suprema può revocare una nomina governativa. È accaduto con quella fatta da Netanyahu per Aryeh Deri a ministro dell'Interno e della Sanità, bocciata dalla Corte in quanto Deri è stato condannato per frode fiscale ed ha tra l'altro patteggiato la condanna con la promessa di ritirarsi dalla vita politica. Il governo intende abolire questa potestà della Corte.

4. Quali saranno i poteri dei Consiglieri giuridici?

La riforma intende limitare la loro influenza nei ministeri. I loro pareri sono usati dalla Corte Suprema nel giudizio sulla buona condotta del governo. La riforma vuole stabilire che quelle raccomandazioni non siano vincolanti.

5. C'è un problema di conflitto d'interesse con l'attuale primo ministro?

La riforma è stata presentata dal governo mentre Netanyahu è sotto processo a Gerusalemme per corruzione, frode e abuso di potere: una circostanza che secondo molti analisti solleva un conflitto di interessi con la legge stessa.