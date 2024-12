Focus sui fondi a enti e fondazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

La manovra aggiunge una nuovo tassello al controllo dei conti pubblici. Tra i commi approvati dalla Camera venerdì scorso, compare infatti un'azione di spending review nei confronti di Fondazioni, enti, società e organismi che hanno nei loro bilanci contributi pubblici di «entità significativa». La soglia di attenzione sarà decisa da un apposito provvedimento. Il fine ultimo del Tesoro - a cui i vertici delle Fondazioni stesse saranno tenute a trasmettere una relazione annuale - resta quello di contenere la spesa, così da centrare l'obiettivo di ridurre il peso del debito e quindi migliorare il giudizio delle agenzie di rating. In particolare, a decorrere dal prossimo anno, le realtà oggetto della misura non potranno «effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 2021, 2022 e 2023». Più leggeri i vincoli previsti per fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, soggetti per i quali «gli esercizi finanziari di riferimento sono gli anni 2022 e 2023», escluso il periodo Covid. Domani la manovra, che ha un valore complessivo intorno ai 30 miliardi, approderà in Senato per il via libera definitivo.

Tra le misure principali quelle che rendono strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi e l'Ires premiale per le imprese che investono, chiesta da Confindustria e aggiunta nella tornata di emendamenti alla Camera. Soddisfatto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: «L'Italia è tornata a essere rispettata come seria e responsabile».