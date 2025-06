Meloni affranta: "Era un eroe. Hanno colpito l'Italia intera"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cordoglio del Palazzo per la brutale uccisione del brigadiere capo Carlo Legrottaglie nel Brindisino è unanime e profondo. Lo stesso Capo dello Stato si è rivolto al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Salvatore Lungo, per sollecitarlo a trasmette alla famiglia di Legrottaglie il suo dolore e la sua vicinanza.

La premier Giorgia Meloni nel suo messaggio di cordoglio ricorda il gesto eroico del brigadiere. «Gli mancava pochissimo alla pensione, ma ha scelto di intervenire comunque - sottolinea la presidente del Consiglio nel post pubblicato sui suoi profili social -. Come sempre. Per dovere, per coraggio, per quella divisa che portava con onore».

«Contro questi criminali - conclude Meloni - non possono esserci sconti, né indulgenze. La sua morte ci ricorda che dietro ogni uniforme c'è una persona, una famiglia, una vita spesa al servizio degli altri. E che colpire un uomo dello Stato significa colpire l'Italia intera. Che la terra ti sia lieve, Carlo». «Una notizia terribile - commenta la ministra per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati -, che ci ricorda quanto ogni cittadino debba essere riconoscente e orgoglioso dell'insostituibile lavoro quotidiano delle nostre Forze dell'Ordine».

Orgoglio, riconoscenza, ma soprattutto dolore profondo. Entro queste coordinate si muove l'ondata di reazioni alla notizia dell'uccisione del brigadiere capo Legrottaglie che a luglio sarebbe andato in pensione. Inoltre, durante il dibattito parlamentare l'aula di Palazzo Madama si è fermata per un minuto di silenzio in ricordo del militare. E sui social il ministro della Difesa Guido Crosetto sottolinea, come ha fatto la premier, lo spirito di sacrificio e il gesto eroico di Legrottaglie. «Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l'Italia - scrive il ministro -. Mi inchino di fronte al senso del dovere ed al coraggio che hanno portato il brigadiere Legrottaglie a sacrificare la vita per difendere la nostra sicurezza. Un ultimo profondo, commosso abbraccio da parte di tutti noi lo accompagni. Che Dio lo accolga con il rispetto e l'amore che merita».

Al commosso ricordo del militare si unisce anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. «A nome mio personale e dell'intero Governo, rivolgo il più sentito cordoglio alla sua famiglia - commenta il responsabile del Viminale -, all'Arma dei carabinieri e a tutti i colleghi che, ogni giorno, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza dei cittadini e la tenuta delle nostre istituzioni».

Nel dolore e nel ricordo del coraggio di questo servitore dello stato la politica non si divide e anche dall'opposizione arrivano testimonianze di solidarietà.

Da Carlo Calenda di Azione («Ogni giorno donne e uomini in divisa servono lo Stato con coraggio e dedizione, spesso in condizioni difficilissime. Non possiamo che essere loro riconoscenti») ad Angelo Bonelli di Avs («È una notizia che ci lascia sconcertati e profondamente addolorati»).