"La Meloni in meno di un mese e noi?". Così la Moretti gela Letta

"La Meloni ci ha messo meno di un mese per fare il Governo. Noi quante stagioni ci dobbiamo mettere per avere una nuova segreteria?". A chiederselo è l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti che, su Twitter, invita il Pd a fare subito il congresso "per avere a gennaio una nuova leadership".

"Urge opposizione forte", chiosa l'eurodeputata che, come altre esponenti femminili del Pd, non perde occasione di punzecchiare l'attuale segretario Enrico Letta. Già nella nota di ieri, la Moretti faceva trasparire un mix di preoccupazione e invidia nei confronti del leader di Fratelli d'Italia. "Giorgia Meloni è distante anni luce da me e dalle nostre posizioni politiche, come di tutta evidenza nella scelta di molti ministri, ma resta il fatto storico che abbiamo una donna premier" , scriveva nel messaggio di auguri alla premier incaricata, aggiungendo un ammonimento al suo partito: "Adesso tocca a noi fare opposizione seria e intransigente ad un governo di destra :vigileremo sui diritti e sulle libertà di tutte e tutti" . Ma la Moretti non è l'unica a provare una certa invidia. "Sono lontana anni luce politicamente e culturalmente da Giorgia #Meloni ma vedere tutti quei maschi dietro di lei con quelle espressioni tra il fastidio e l’imbarazzo dà una certa soddisfazione. Questa immagine cambia la storia del nostro paese. Finalmente una donna che “guida ”, ha twittato ieri l'ex deputata dem Alessia Morani. Enrico Letta, e chi lo succederà, è avvisato. Le donne democratiche non si accontentano più di essere nominate capigruppo oppure vicepresidenti delle Camere.

L'affondo della Cirinnà