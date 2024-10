Meloni oggi arriva a Beirut: "La priorità? I rimpatri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una missione che ha un obiettivo specifico. Evitare l'escalation. Ma un tema collegato, che all'Europa sta a cuore. Evitare un'altra invasione di profughi siriani. Nel corso degli scambi ieri a Bruxelles e in occasione del Vertice Med9 della scorsa settimana a Cipro, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sostenuto quanto indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'aprile 2024, ovvero la necessità di creare le condizioni per un rimpatrio «sicuro, dignitoso e volontario in Siria» dei rifugiati siriani così come definito da Unhcr. Lo rimarcano fonti italiane, sottolineando che «l'esigenza emersa già in aprile oggi è ancora più pressante, visti gli sviluppi regionali che stanno spingendo centinaia di migliaia di rifugiati siriani presenti in Libano, ma anche decine di migliaia di cittadini libanesi a cercare riparo in Siria».

«Il ritorno sicuro, dignitoso e volontario in Siria dei rifugiati siriani - indicano le stesse fonti di Palazzo Chigi - deve costituire una nostra priorità». Unhcr è «l'attore di riferimento in questo sforzo e dobbiamo sostenerlo, sia politicamente, sia finanziariamente, attraverso un investimento importante nell'assistenza immediata». Peraltro, «l'Italia ha chiesto una revisione della strategia Ue per la Siria già nello scorso luglio ed il lavoro che sta facendo la Commissione europea al riguardo è fondamentale».

Oggi la premier sarà in missione a Beirut. Un viaggio molto delicato per la presidente del Consiglio, che è il primo leader a visitare il Libano dall'inizio delle operazioni di terra dell'Idf. Prima la visita in Giordania, ad Aqaba, prevede un incontro bilaterale con re Abdullah II. L'Italia intende ribadire il suo sostegno a una nazione che costituisce un elemento fondamentale per la stabilità della regione. La leadership giordana rappresenta un interlocutore prezioso e sta svolgendo un ruolo cruciale sia per ridurre la tensione sia per scongiurare un ulteriore peggioramento del quadro.

Al centro dei colloqui fra Meloni e Abdullah II ci sarà, in particolare, la situazione umanitaria a Gaza: la Giordania svolge un ruolo decisivo per la consegna degli aiuti alla popolazione civile e i due leader si confronteranno sulla proposta giordana della Gaza humanitarian Gateway per far fronte alla crisi crescente nella Striscia. Da Aqaba la premier si sposterà poi a Beirut.