Meloni alla ribalta all'Onu. Poi il premio da Elon Musk

Una platea internazionale, la consegna di un premio prestigioso, l'occasione per far sentire la voce dell'Italia davanti al consesso delle Nazioni Unite. Dopo un anno Giorgia Meloni ritorna a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu, pronta a offrire il punto di vista dell'Italia sui principali temi dell'agenda internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente, sulle grandi sfide globali come il contrasto all'immigrazione illegale di massa, la lotta alla criminalità internazionale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Temi strategici a cui si aggiungerà un passaggio dedicato al nuovo approccio di relazioni paritarie inaugurato da Palazzo Chigi verso l'Africa e il Sud Globale.

La presidente del Consiglio è giunta all'aeroporto internazionale Jfk quando in Italia era l'alba. Ad accoglierla il rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari, e l'ambasciatrice, Mariangela Zappia. Meloni si è poi intrattenuta in hotel per lavorare sui discorsi da pronunciare. A New York da ieri, per l'Assemblea Onu, c'è anche il ministro degli esteri Antonio Tajani che ieri ha partecipato all'evento «Sport e made in Italy» e a un incontro con le associazioni ebraiche. Nel Palazzo di Vetro ci sarà spazio anche per il «Vertice del Futuro», un'iniziativa globale delle Nazioni Unite, che punta a indirizzare sfide cruciali quali la disparità digitale, la protezione delle generazioni future e la sostenibilità ambientale. Nella riunione si cercherà di proseguire il lavoro sul «Patto per il Futuro» per disegnare «un futuro migliore» per l'umanità colpita dalle guerre, dalla povertà e dal riscaldamento globale, nonostante l'opposizione di un gruppo di paesi, tra cui la Russia, sostenuta da Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Nicaragua e Siria.

Dopo l'intervento alla 79ma sessione dell'Assemblea Generale, Giorgia Meloni interverrà alla cerimonia di consegna dei premi «Global Citizen Award». L'Atlantic Council attribuirà il «Global Citizen Award 2024» alla presidente del Consiglio italiana, al presidente del Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, al primo ministro greco, Kyriakos Mtsotaks, e alla vicepresidente della holding sud-coreana CJ Group, Miky Lee. Meloni sarà premiata «per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024». A consegnare il premio alla premier sarà Elon Musk. Martedì invece Meloni interverrà al Vertice della Coalizione Globale contro la minaccia delle droghe sintetiche, su invito del Presidente Biden. Nell'occasione verrà adottata una Dichiarazione politica con la quale i membri della Coalizione, si impegnano a contrastare la diffusione delle droghe sintetiche, ad adottare misure sui fornitori dei precursori chimici, a scardinare le rotte dei trafficanti.

A New York è presente anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha illustrato la visione italiana sull'integrazione delle tecnologie digitali nell'istruzione. Meloni da New York ha anche telefonato al sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli per esprimere il proprio cordoglio e quello del governo per il tragico incidente avvenuto nella cittadina campana.