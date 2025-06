Il messaggio delle figlie: non è un addio

Ascolta ora 00:00 00:00

«Ti amerò per sempre, papà». «Questo non sarà mai un addio». Carlo Legrottaglie, ucciso da un rapinatore l'ultimo giorno di lavoro, lascia una moglie, Eugenia, e due figlie gemelle di 15 anni, Carla e Paola, che gli hanno dedicato messaggi strazianti. Destino infame quello del brigadiere capo in servizio per l'ultimo giorno, ieri, prima della licenza e del congedo dall'Arma dei carabinieri. Il 25 giugno Legrottaglie avrebbe festeggiato 33 anni di matrimonio, il 5 luglio avrebbe compiuto 60 anni, il 7 luglio avrebbe definitivamente appeso la divisa al chiodo. Se, fra lui e la meritata pensione, non ci fossero messi due rapinatori senza scrupoli, Michele Mastropietro, 57 anni, e Camillo Giannattanasio, 59 anni, che lo hanno ucciso a colpi di pistola.

Drammatiche coincidenze quelle della vittima caduta mentre compiva il suo dovere, ovvero fermare due pericolosi banditi. Legrottaglie muore a Francavilla Fontana come un suo collega, il maresciallo Antonio Dimitri, ucciso nel 2000 a soli 33 anni durante una rapina alla banca Commerciale Italiana, assassinato alle spalle con sette colpi di pistola. Inquietanti coincidenze, come il nome della strada in cui Legrottaglie viveva con la sua famiglia, intitolata ai caduti di Nassirya: 19 vittime fra le quali 13 carabinieri, morte per un attacco jihadista nel 2003.

«A nome dell'intera comunità - scrive il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes - esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del carabiniere Carlo Legrottaglie, originario della nostra città. La sua vita si è spezzata questa mattina durante un conflitto a fuoco sul territorio di Francavilla Fontana, adempiendo al proprio dovere a tutela della sicurezza pubblica. A pochi giorni dal congedo, ha dimostrato fino all'ultimo il valore e il senso di responsabilità che contraddistinguono le donne e gli uomini dell'Arma».

Cordoglio alla famiglia e messaggi di solidarietà alle forze dell'ordine da parte della politica italiana, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , alla premier Giorgia Meloni , dal ministro della Difesa Guido Crosetto al vicepremier Antonio Tajani. Questa mattina la camera ardente per Legrottaglie nella chiesa dei Cappuccini.