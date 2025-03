Milano, caos edilizia. Indaga la Corte dei conti

Ascolta ora 00:00 00:00

Guai sull'urbanistica in arrivo a Milano anche dalla Corte dei conti, nel mirino finisce ancora una volta la politica di settore del sindaco Giuseppe Sala. In occasione dell'anno giudiziario è emerso che sono state aperte alcune indagini e «istruttorie» dei procuratori contabili della Lombardia su presunti danni erariali causati da progetti immobiliari, già finiti al centro delle inchieste della Procura della Repubblica per presunti abusi edilizi.

Lo ha spiegato il procuratore regionale, Paolo Evangelista, rispondendo alle domande dei giornalisti. «Per tutte le vicende su cui c'è stata richiesta di rinvio a giudizio o la citazione diretta a processo per il reato di lottizzazione abusiva - ha sottolineato il magistrato - abbiamo l'obbligo di aprire istruttorie. Dobbiamo fare accertamenti per determinare il presunto danno erariale e se ci sia stato un comportamento gravemente colposo».

L'unico caso giudiziario contabile fin qui emerso nei dettagli è quello del progetto «Park Towers» di via Crescenzago 105, realizzato da Bluestone, per cui il 13 marzo è prevista l'udienza preliminare davanti al gup di Milano. Per questa vicenda lo scorso ottobre è stato notificato un invito a fornire deduzioni (nella giustizia contabile è l'equivalente dell'avviso di garanzia) a tre funzionari dello Sportello unico dell'edilizia di Palazzo Marino, cui vengono contestati più di 300mila euro di mancati oneri di urbanizzazione entrati nelle casse pubbliche. Sono scaduti i 90 giorni dei termini previsti per presentare memorie difensive e i funzionari comunali hanno scelto di non inviare alcuna risposta alla Procura della Corte dei conti. A questo punto i magistrati potrebbero chiedere il processo prima dell'estate. «Laddove non interverranno provvedimenti a livello normativo - ha precisato Evangelista -, saremo costretti a citare in giudizio i soggetti che sono stati invitati a fornire deduzioni». Ci sono poi altri tre casi di indagini su altrettanti progetti di costruzioni che si trovano nella stessa fase del progetto Park Towers e su cui quindi sarebbero state aperte istruttorie contabili e sarebbero in corso accertamenti. Si tratta della «Torre Milano» di via Stresa, per cui il processo in Tribunale inizierà l'11 aprile davanti alla Settima sezione; il palazzo di via Fauché, con il processo al via il 9 aprile; e il «Bosconavigli» progettato da Stefano Boeri, per il quale la prima udienza è prevista il 26 settembre.

Il procuratore della Corte dei conti ha inoltre fornito i dati dell'attività del 2024.

La Procura regionale, ha spiegato, lo scorso anno ha recuperato «quasi 25 milioni di euro», in questo modo «i soldi sprecati dagli amministratori della Lombardia» sono rientrati nelle casse pubbliche e possono «essere utilizzati per i servizi pubblici del territorio».