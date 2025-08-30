Missili, 007 e diplomazia. I sette fronti aperti nella lotta per l'esistenza

La guerra di sopravvivenza su sette fronti e più richiede acrobazie a un Paese piccolo come una regione d'Italia: una ginnastica militare, diplomatica, dei servizi segreti, che ha dell'incredibile. Il fronte yemenita è stato nelle ultime ore il più drammatico, anche se non mancano fuochi d'artificio anche con la Turchia, da cui Erdogan annuncia la rottura dei rapporti economici dopo che Netanyahu ha riconosciuto il genocidio armena; con la Siria, si combatte sia sul fronte militare dell'avvistamento indispensabile sul Golan, che sul terreno diplomatico del prossimo probabile accordo con al Julani; in Libano, dove il governo cerca finalmente di sequestrare le armi degli hezbollah e di andare verso la pace con Gerusalemme. A Gaza, Israele ha recuperato il corpo di Ilan Weiss, un padre eroico combattente rapito e ucciso il 7 ottobre: l'operazione di recupero è stata non meno che commovente e incredibile. Questo aggettivo si può usare per l'attacco aereo che ha colpito in due luoghi diversi, sembra, il primo ministro dei Houty Ahmed al Rahawi e un incontro di capi militari incluso il ministro della difesa Mohamed al Atifi, jihadista responsabile dei rapporti con l'Iran, e il capo di Stato maggiore Abd al Karim al Ghamari. È stata un'azione di intelligence a 2mila chilometri di distanza che ha portato l'esercito a chiudere i conti, per lo meno momentaneamente, con la leadership militare della milizia yemenita jihadista sciita che agli ordini degli Ayatollah conduce la sua guerra a fianco di Hamas. A prima vista è difficile capire perché Israele non abbia agito più tempestivamente dal momento che gli attacchi che sono stati portati a Israele con missili spesso intercettati, a volte esplosi, talora invece arrivati al bersaglio sono circa 500, e molti letali nelle intenzioni. Immaginiamo un Paese europeo obiettivo di 500 missili, sparati mentre piovono anche migliaia di altri missili (palestinesi, iraniani) sulle case, le scuole, gli ospedali, provenienti da un Paese che non ha niente a che fare con la tua storia. La lunga attesa prima della risposta diretta, la si legge guardando alla tv i discorsi fanatici di Abdul Maliki al Houthi da Sana'a, le promesse di distruzione che lasciano intravedere sangue e miseria nel suo Paese. Gli Houthi, insomma, sono apparsi un gruppo di pazzi jihadisti, sparsi per villaggi, caverne, deserti, sempre in fuga dal governo sunnita. Invece sono pericolosi per il traffico marittimo, per Israele, per l'Occidente, e portano terrore al Medio Oriente sunnita tutto. Israele si è risvegliato alla necessità di capirne a fondo la natura solo quando nel giugno 2024 un israeliano è stato ucciso. Da allora si è tentato di bloccarne i rifornimenti, distrutta l'elettricità, anche Trump di è illuso di averli fermati, ma la forza jihadista va fino in fondo verso l'obiettivo metafisico dell'eliminazione di chi si oppone alla conquista dell'Islam. L'Iran, battuto negli attacchi aerei e nella situazione internazionale che la vede adesso intrappolata nello snapback europeo, li ha usati come pallottole di riserva. Gli Houthi sono abili: dopo vari deboli attacchi hanno ristabilito l'elettricità, trovato nuovi nascondigli, e sparato nuovi missili. La povertà della struttura, l'appartenenza a un mondo premoderno sparso e nascosto però alla fine non li ha salvati.

Israele, costretta di continuo a correre nei rifugi ha impiegato l'infiltrazione per scoprire proprio come era successo con Nasrallah, che l'attacco era giovedì o mai più. È stato il 16° attacco a Sana'a per fermare gli attacchi a Israele e alle navi di tutto il mondo che cominciarono il 23 novembre 2023, già un mese dopo il massacro di Hamas. Un passo verso un Medio Oriente in pace.