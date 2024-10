Il modello Albania piace alla sinistra Ue

Ascolta ora 00:00 00:00

La sinistra europea promuove il modello Meloni sull'immigrazione. La sinistra italiana va in paranoia e sbraita contro l'apertura dei centri per gli immigrati in Albania. Il progetto del governo di centrodestra è ufficialmente partito lunedì con l'arrivo della prima nave di migranti. Dall'Europa arriva la benedizione: «Con l'avvio del protocollo Italia-Albania, saremo anche in grado di trarre lezioni pratiche» - mette nero su bianco la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera inviata ai leader Ue in vista del Consiglio europeo. Ma non c'è solo la presidente della commissione a sostenere il modello Meloni. I primi ministri socialisti di Germania, Olaf Scholz, e Regno Unito, Keir Stramer, guardano alla ricetta meloniana sull'immigrazione. La sinistra italiana è disarmata e isolata. Ma non arretra. Continua il fuoco a colpi di interrogazioni parlamentari. I senatori dem depositano un'interrogazione urgente per conoscere tutti gli atti delle procedure di gara che hanno portato alla costruzione dei primi due centri in Albania nelle città di Gjader e Shengijn. Una mossa che sembra andare un po' in controtendenza rispetto agli alleati europei di Schlein. Il Pd evoca il pericolo nazismo. Laura Boldrini, ex numero uno della Camera, lancia l'allarme e invoca l'aiuto delle toghe rosse: «I centri sono fatti poi esclusivamente per coloro che provengono nei Paesi sicuri. Nella lista dei Paesi che l'Italia considera sicuri, ve ne sono alcuni che lo sono solo parzialmente. Allora quello che il giudice della corte europea ha detto va a incidere direttamente sulla decisione del giudice italiano, che dovrà convalidare il provvedimento e controllare che non vi siano violazioni dei diritti europei ed è probabile che per paesi come Tunisia, Bangladesh e altri non verrà convalidato il trattenimento e quindi queste persone verranno ritrasferite in Italia». Ribatte dal fronte Fdi la parlamentare Alessia Ambrosi: «Boicottare le esigenze e le richieste dei nostri connazionali in termini di sicurezza e di tutela contro l'immigrazione clandestina è quanto di più vergognoso e anti-Italiano Elly Schlein e il Pd possano fare.

Non sopportano il grande successo dell'operazione-Albania, e allora tentano in tutti i modi di boicottarla, ancor più perché l'Unione Europea dietro impulso di Giorgia Meloni sta finalmente rivedendo le politiche al riguardo». Lo scontro è aperto sui centri in Albania.