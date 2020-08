Migranti, Musumeci tira dritto "Così il governo crea focolai di Covid"

Ognuno ha le proprie competenze, si tratta solo di farle valere: così Nello Musumeci esclude l'ipotesi di uno scontro istituzionale tra lo Stato e la Sicilia. Ma la tensione tra le parti è evidente: nelle scorse ore il governatore ha deciso di ricorrere al pugno duro, firmando un'ordinanza che prevede la chiusura degli hotspot di tutta la Regione e chiedendo al Ministero dell'Interno il trasferimento di tutti gli immigrati in altre strutture del territorio nazionale entro la mezzanotte di oggi visto che non è possibile " garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio ". Gli hotspot sono al collasso: i clandestini continuano a sbarcare e i casi di positività aumentato, con le relative fughe dai centri d'accoglienza da parte di soggetti potenzialmente contagiosi.

La reazione del Viminale non si è fatta attendere, con un'accusa al presidente di aver intrapreso una scelta che non rientrerebbe nelle sue possibilità decisionali: la gestione dei flussi migratori " non è una materia di competenza delle Regioni ", e comunque " non si capisce come l’ordinanza di Musumeci possa funzionare ". Ma la replica del governatore non è tardata ad arrivare: " Il dubbio viene a chi è in malafede o è ignorante. Lo Stato ha competenza sui migranti. Il presidente della Regione ce l'ha in materia sanitaria. E in tempo di epidemia è chiaro che mi sto occupando di questo ". Anche perché se vi è una struttura che, stando al parere le autorità sanitarie, non ha i requisiti per ospitare persone in tempo di Coronavirus " io ho il dovere di intervenire, altrimenti compio una omissione ".

"Da Roma silenzi e omissioni"

Ma a chi darà l'ordine per eseguire il provvedimento in questione? Come organo dello Stato ha notificato l'ordinanza alle Prefetture che rispondono al Viminale: " Se chi ha l'obbligo non agisce se ne assume la responsabilità ". L'azione arriva solamente ora, dopo diversi mesi di attesa nella speranza che il governo giallorosso ascoltasse le istanze e desse una strategia: " Ma abbiamo capito che la risposta da Roma è fatta di silenzi e omissioni. E ho dovuto adottare l'ordinanza che tutela il diritto alla salute di chi si trova in Sicilia e degli stessi migranti ". L'accusa nei suoi confronti è quella di sforare competenze non sue, ma a suo giudizio non si può assistere " al concentramento di centinaia e centinaia di esseri umani in squallidi locali che appartengono allo Stato, in una promiscuità assolutamente irragionevole. Si creano focolai. Io li ho visitati gli hotspot ".