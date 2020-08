Dalla Sicilia ultimatum a Conte: "Via tutti i migranti in 24 ore"

Il pugno di ferro di Musumeci si può sentire. Il governatore della Sicilia passa alle maniere forti per porre un freno all'invasione di migranti sulle nostre coste. L'isola, sempre più stremata dai continui arrivi, dai relativi trasferimenti da Lampedusa e dall'incessante rischio contagio con i migranti positivi a bordo delle navi quarantena, adesso prova a chiudere la partita una volta e per tutte. E così Musumeci tira dritto e con un'ordinanza ha predisposto la chiusura degli hotspot di tutta la Regione e ha chiesto al Viminale (sfidando apertamente il governo) il trasferimento di tutti gli immigrati in altre strutture del territorio nazionale entro la mezzanotte di domani. Le parole di Musumeci sono state fin troppo chiare: "Entro le 24 del 24 agosto, tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro i accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio".

L'ordinanza del governatore siciliano arriva dopo settimane di continui assalti alle coste siciliane. L'ultimo proprio questa mattina quando un barchino ha toccato la costa lampedusana davanti agli occhi stupiti dei turisti in barca. Lampedusa in pochi giorni è diventato il porto aperto d'Europa. Qui arrivano tutti i migranti che partono dal nord Africa, con l'Europa e soprattutto il governo centrale che fanno finta di nulla e predicano calma. Una calma che i siciliani (terra accogliente da secoli) hanno perso. Basti pensare al barcone incendiato a Favara qualche giorno fa. Il monumento dell'accoglienza è finito in fiamme. Un gesto violento (da condannare) che però rende perfettamente l'idea dell'esasperazione di un'intera isola. Di fatto nessuna provincia siciliana è immune dall'emergenza immigrazione. I migranti arrivano a Lampedusa, poi vengono trasferiti in diversi centri della Sicilia, da Augusta a Pozzallo fino a Caltanissetta. Ora il governatore ha deciso di fermare una volta e per tutte il fronte scoperto del sud dell'isola. Mentre il governo sa solo predisporre navi quarantena da far girare nei porti siciliani con sindaci giallorossi che negano lo sbarco, a Palermo si passa ai fatti. Non è la prima volta che Musumeci apre lo scontro diretto con Roma. Solo qualche settimana fa con una ordinanza altrettanto dura ha vietato la costruzione della tendopoli di Vizzini che il Viminale aveva destinato ai migranti. Adesso tra l'isola e il governo è braccio di ferro duro. E gli esiti di questa "guerra" sono del tutto imprevedibili. Sulla decisione di Musumeci è intervenuto il leader della Lega, Matteo Salvini: " Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi dell’Europa ". Infine anche il presidente dell'Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè è intervenuto: " In una situazione di normalità una decisione di questo genere l’avrei contestata, ma comprendo il presidente Musumeci, mi sembra che il Governo nazionale stia scherzando col fuoco, ha abbandonato totalmente la Sicilia ".