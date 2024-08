Nei tunnel e vestito da donna. Così vive il fantasma Sinwar. La sua caccia è senza tregua

Ascolta ora 00:00 00:00

La caccia di Israele all'inafferrabile Yahya Sinwar prosegue senza sosta. La sua eliminazione sarebbe il colpo di grazia alla leadership di Hamas. Se solo lo Stato ebraico riuscisse a scovarlo. Ma non è per nulla scontato, né un'operazione semplice. Sinwar è diventato una specie di fantasma. Non è mai apparso in pubblico, ha raramente rilasciato messaggi ai suoi seguaci e ha fornito pochi indizi su dove potesse essere. Durante le prime settimane di guerra, i funzionari dell'intelligence e dell'esercito israeliani ritengono che Sinwar vivesse in un dedalo di tunnel sotto Gaza City. Tanti gli stratagemmi utilizzati da lui per sfuggire. Si è pure «vestito da donna» tra la popolazione della Striscia durante il periodo trascorso all'esterno. A scriverlo è il quotidiano britannico Daily Express. Anche se ora è forte la convinzione che il leader di Hamas sia nascosto nei tunnel di Khan Yunis.

Le tecniche adottate per capire dove sia sono le più disparate. Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva chiesto ad esempio di mantenere attiva l'elettricità a Gaza per facilitarne l'individuazione quando comunicava tramite dispositivi elettrici. Verso la fine di dicembre, Gallant si è vantato con i giornalisti che Sinwar «sente i bulldozer dell'Idf sopra di lui, e presto incontrerà le canne dei nostri fucili». Ma il mistero sul dove si trovi persiste. Il New York Times ha riferito che potrebbe aver lasciato alcuni dei tunnel in cui si era nascosto in diverse occasioni nel corso dell'ultimo anno, per poi rifugiarsi in altri sfuggendo alla caccia all'uomo messa in atto da Israele. Si dice anche che «Sinwar non si fidi più delle comunicazioni elettroniche, perché teme che l'esercito israeliano scopra la sua posizione e lo uccida», ha riferito il sito di informazione emiratino Al-Ain.

È diventato quasi impossibile individuarlo da quando si affida solo a informatori. Anche i mediatori egiziani e qatarioti hanno confermato che risulta ora più complesso comunicare con lui. «Sinwar non resta seduto nei tunnel o in zone sotterranee per più di 24-36 ore alla volta. Sa che se viene commesso un errore o se troviamo fonti che ci dicono dove si trova, deve muoversi, per evitare che quell'errore diventi fatale per lui», ha spiegato un funzionario israeliano. Ma gli strumenti utilizzati per scovarlo sono tra i più sofisticati.

Le risorse israeliane all'interno di Gaza sono anche dotate di kit di Dna istantanei che usano per i sospettati prelevando una goccia di sangue durante una stretta di mano apparentemente innocente. Il sangue può essere analizzato in pochi istanti e l'identità confermata subito.

È stata inoltre offerta una lauta ricompensa per chi fornirà informazioni utili alla sua cattura. E il quotidiano Asharq al-Awsat ha invece riferito che il neo capo di Hamas insiste affinché l'accordo per la fine della guerra a Gaza includa che la sua vita venga risparmiata.