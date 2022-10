Il paladino Lgbt e la dem pro-Palestina. Ecco chi c'è dietro lo striscione anti Fontana

La sinistra non perde occasione per mostrare la sua vera natura e l'ha dimostrato ancora una volta durante le votazioni per l'elezione del presidente della Camera. Alla quarta votazione, a prendere più voti è stato Lorenzo Fontana, esponente della Lega, fortemente osteggiato dalla sinistra che ha ben pensato di realizzare uno striscione contro Lorenzo Fontana. Dietro questo striscione c'erano esponenti del Pd: Alessandro Zan e Rachele Scarpa. Lui è uno degli esponenti anziani del Partito democratico, lei è una delle nuove leve, una degli under 30 che ha maggiormente messo in imbarazzo il partito nelle prime settimane di campagna elettorale, tanto che c'era chi ne chiedeva l'esclusione dalle liste, che poi non è avvenuta.

Si era chiesta distensione, si era chiesta collaborazione, ma il Pd come al solito si conferma partito poco democratico, a meno che non siano loro ad avere in mano il pallino della questione. " No a un presidente omofobo pro Putin ", si è letto nello striscione, prima che i commessi provvedessero alla sua eliminazione. Di Alessandro Zan si sa già tanto, soprattutto delle sue battaglie ideologiche per far passare il ddl a suo nome sul mondo Lgbtq senza alcun margine di discussione. Ma di Rachele Scarpa, che si è presentata alla Camera per la prima volta con questo atto dimostrativo, non tutti conoscono il passato. Rachele Scarpa fino a pochi fa si è distinta per frasi contro lo Stato di Israele quanto meno discutibili.

Diceva che " chi si ostina a parlare del 'diritto di Israele di difendersi' si rifiuta di cogliere la gravità e la complessità della situazione " e invitava a informarsi su " canali di informazione indipendente " da lei indicati: Giovani palestinesi d'Italia e Progetto Palestina. Anche solo così, a un primo sguardo, ci vuole coraggio a definirli "indipendenti". E in un post (cancellato quando si alzò il polverone) disse di essere intervenuta " a nome del Partito democratico " in una manifestazione a favore della Palestina, criticando addirittura Letta per aver partecipato a una manifestazione a favore di Israele.