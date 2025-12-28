Noi islamofobi? Voi terroristofili

Chi gridava all'islamofobia, ora dovrebbe iniziare ad occuparsi della terrorismofilia, cioè il forte interesse, l'approvazione e in alcuni casi l'amore nei confronti del terrorismo e di chi lo porta avanti. Ci riferiamo innanzitutto a coloro i quali, per anni, sono stati conniventi con le associazioni islamiche più estremiste e hanno aperto loro le porte della nostra società e delle nostre istituzioni. Un tempo sarebbero stati bollati di intelligenza (ove ve ne fosse) con il nemico. Si sentono assolti, ma sono comunque coinvolti. In secondo luogo parliamo di chi per lungo tempo ha tentato di mozzare la lingua a chiunque osasse criticare - o semplicemente mettere in dubbio - le aperture incondizionate e sconsiderate all'Islam più fondamentalista ed estremo. E lo strumento di squalifica democratica e censura intellettuale era tanto disarmante quanto infamante: "Critichi l'Islam? Allora sei un islamofobo". Di tutta l'erba un fascio e, di fatti, l'accusa pedissequa era di esserlo, un fascio. In tal modo si mostrificava chi osasse innalzare un legittimo dubbio, trasformandolo in un odiatore. Un razzista. Con le immaginabili conseguenze sociali (e penali). Per anni chiunque scrivesse o dicesse pubblicamente che nelle frange più radicali dei seguaci di Maometto si insinuava il virus della violenza e del terrorismo, veniva sanzionato ed emarginato dalla polizia morale del politicamente corretto. Vietato denunciare le malefatte degli estremisti islamici, vietato anche - come abbiamo visto pochi giorni fa con la strage in Australia - dichiarare la religione di chi commette un atto terroristico in nome della religione stessa. Perché anche quella - cioè la rettilinea cronaca dei fatti - è da islamofobi.

Beh, allora, se tanto ci dà tanto, tutti quelli che per anni hanno vellicato, giustificato e financo sovvenzionato gli estremisti islamici, sono dei terroristofili. Amici e protettori dei violenti. E dunque nemici dell'Italia e dell'Occidente. L'arresto di Hannoun è l'ultimo tassello di un puzzle che denunciamo da lungo tempo.