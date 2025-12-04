Usano metodi inquisitori. Niente parità accusa-difesa

Il fermo è durato il tempo necessario per mettere in moto la macchina della gogna. Federica Mogherini e Stefano Sannino sono già liberi, ma inseguiti dalla coda lunga e velenosa delle accuse e dei sospetti. Come si difenderanno?

Domanda che in Belgio si può ribaltare: che carte ha in mano l'accusa? Le nebbie descritte da Georges Simenon, che era di Liegi, in tanti suoi romanzi, avvolgono anche la giustizia amministrata da Bruxelles. Basti dire che dopo tre anni l'indagine, che tutti abbiamo nello specchietto retrovisore, il Qatargate, è ancora lontana dalla conclusione. Anzi, per dirla tutta, siamo in alto mare. Del resto, a quelle latitudini si può andare avanti a oltranza. E giusto ieri Bruxelles ha dato il primo sì alla revoca dell'immunità per l'eurodeputata Alessandra Moretti, mentre ha risposto picche per Elisabetta Gualmini. Tre parlamentari europei - Andrea Cozzolino, scaricato alla velocità della luce dal Pd, Marc Tarabella e Eva Kaili - hanno avuto la carriera distrutta da un'indagine che non è ancora approdata ad alcuna conclusione. Zero garanzie ma la faccia feroce con gli indagati.

Kaili viene portata dagli agenti in una cella: la tengono chiusa lì dentro per due giorni, con la luce sempre accesa, al freddo, senza darle una coperta in più e nemmeno gli assorbenti, ma soprattutto la separano brutalmente dalla bambina che ha due anni e mezzo: non la vedrà per un mese intero. Di più, con una dose massiccia di crudeltà le annunciano che affideranno la piccola ai Servizi sociali.

Paiono sistemi ottocenteschi, ma così funzionano le cose nel cuore dell'Europa. Sulla base di un mandato d'arresto europeo, non contestabile, la magistratura italiana è costretta ad arrestare la moglie e la figlia di Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato al centro della trama. Le due finiscono in manette sulla base di intercettazioni disposte dai Servizi segreti. E non verificabili. Altro che parità fra accusa e difesa. In Italia, se solo gli 007 passassero un foglio di carta alla polizia giudiziaria, si griderebbe allo Stato fascista e qualcuno racconterebbe il declino di una democrazia malata. In Belgio nessuno si scandalizza.

Questa volta c'è il supporto dell'Eppo, la procura europea istituita nel 2021, ma l'Eppo, come gran parte degli apparati della Ue, è stato costruito in modo contorto e confuso, dunque si deve appoggiare alla magistratura locale. Siamo al punto di prima. Insomma, in più di un caso sarebbero da arrestare le indagini più che i presunti colpevoli, spesso innocenti. Chissà cosa direbbe il grande Hercule Poirot, il detective capace di afferrare il bandolo in un Belgio che esiste solo nei racconti di Agatha Christie e mai nella realtà, descritta impietosamente da Lodovica Bulian e Giuseppe Guastella nel libro "Il peccato di Eva".

Insomma, in Italia siamo messi male, ma in Belgio è pure peggio. La figura chiave è quella del giudice istruttore che rimanda al sistema inquisitorio, quello che c'era anche in Italia fino al 1989, ma poi abbiamo virato e abbiamo introdotto il nuovo codice di procedura penale, alla Perry Mason, che mette sullo stesso piano accusa e difesa. Ora contiamo di completare quella rivoluzione con la separazione delle carriere. In Belgio, vetrina sull'Europa e cuore della Ue, siamo all'inquisitorio al quadrato. Si può essere sentiti anche senza difensore, come scelse di fare Panzeri, e l'altra sera Mogherini e Sannino sono stati ascoltati, con l'aiuto dei loro legali, da alcuni poliziotti, non dai magistrati.

Dettagli da stropicciarsi gli occhi. I legali, almeno nella fase iniziale che però può andare avanti a lungo, non hanno modo di leggere le carte.

E in qualche modo difendono alla cieca. A proposito, il giudice del Qatargate Michel Claise ha lasciato per un clamoroso conflitto di interessi. Il figlio era socio del rampollo di un'altra eurodeputata Maria Arena, solo sfiorata dall'inchiesta.