"Non ha le capacità di Hitler". Santoro choc contro la Meloni

Non ci si dovrebbe più stupire davanti alle invettive e alle esternazioni scomposte della sinistra, che da mesi ormai è totalmente allo sbaraglio. Prima era la prospettiva della vittoria del centrodestra a far travasare di bile politici e spalle della sinistra, ora è l'insediamento del nuovo gruppo dirigenziale che non viene digerito da giornalisti e pseudo-intellettuali, diventati il megafono del Pd piagnucolante di Enrico Letta, che non ha saputo fare altro che inventare fake news per spaventare l'elettorato. E questa narrazione prosegue sui media in questi giorni di elezione dei presidenti della Camera e del Senato. Tra gli ultimi ad aver emesso veleno c'è Michele Santoro che, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, ha pericolosamente avvicinato Giorgia Meloni e Adolf Hitler.

" La prima cosa che ha fatto il nazismo quando è andato al potere è stato adottare il piano sul lavoro del partito Social-democratico. Quello che i socialisti avevano approntato: loro lo hanno applicato e messo in pratica nella prima fase nel nazismo ", ha detto Michele Santoro facendo un cappello a quella che sarebbe poi stata la dichiarazione contro la leader di Fratelli d'Italia, imboccato da Giovanni Floris che gli chiede se in Italia sta succedendo qualcosa del genere. " Bisogna stare molto attenti, perché questa attenzione al sociale... Io non so se Giorgia Meloni ha le capacità che aveva Hitler, francamente a me non sembra ", ha detto Michele Santoro.