Allarme rosso nel governo: così minano il lavoro di Draghi

Semestre bianco e campagna elettorale preoccupano il Quirinale, perché Mario Draghi sta per iniziare il suo periodo più complicato, che coincide con l'iter della riforma della giustizia di Marta Cartabia. Sono queste le indiscrezioni raccolte da Marco Antonellis per Italia Oggi. Il presidente del Consiglio appare comunque saldo al comando, mantiene la rotta e tira dritto, ascoltando i partiti ma senza condizionamenti.

La calma mostrata da Mario Draghi potrebbe nascondere una situazione di tensione a Palazzo Chigi, nonostante le redini dell'esecutivo sembra siano ben salde tra le mani del premier. Lo dimostra quanto accaduto con le nomine Rai, in particolare con il voto di presidenza per Marinella Soldi, che potrebbe essere solo l'anticamera dell'autunno che aspetta il presidente del Consiglio a pochi giorni dall'inizio del semestre bianco.

" La votazione sulla Soldi per la presidenza Rai dove sono venuti a mancare ben 7 voti dalle fila della maggioranza è stata solo un primo avvertimento ", dicono fonti di Palazzo Chigi raccolte da Antonellis, secondo il quale la percezione di Palazzo Chigi è che la solidità necessaria per portare avanti le riforme stia vacillando in queste settimane. Non certo una giusta premessa per i lavori che attendono Mario Draghi nei prossimi mesi.

Ufficialmente, e per voce di Giuseppe Conte, i grillini rassicurano la maggioranza e il presidente del Consiglio ma nei fatti ostacolano la riforma della Giustizia a suon di emendamenti che dovranno ora essere discussi in Parlamento. Anche Matteo Salvini ha più volte garantito il suo appoggio all'esecutivo ma deve mediare con le aspettative della sua base elettorale. Come sempre impalpabile e senza personalità il Partito democratico di Enrico Letta, che segue con inerzia quanto deciso da Draghi, più per salvarsi la faccia che per convinzione. Dopo quanto accaduto con la Rai, da piazza Colonna temono che potrebbero esserci altri campanelli d'allarme durante il semestre bianco, che andrebbero a minare ulteriormente la stabilità del governo.

Ne è prova la prima minaccia dei grillini all'esecutivo, che per voce di Fabiana Dadone paventano la possibilità di far dimettere i ministri del M5s nel caso in cui la riforma della giustizia dovesse passare senza modifiche. Per ora è solo un'idea, niente di concreto, ma conferma le preoccupazioni del Colle.